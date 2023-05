Questa foto di Bruce Springsteen con la bandiera del Napoli è falsa (e la colpa non è dell’IA) È bastato entrare sul profilo dell’artista per scoprire che non ha omaggiato la squadra per la vittoria dello Scudetto. Osservando la foto abbiamo poi trovato tutti gli indizi che tradiscono la fake news.

A cura di Elisabetta Rosso

No, Bruce Springsteen non ha omaggiato il Napoli sventolando la una bandiera bianco azzurra sul palco di Parigi il 13 maggio. La foto è chiaramente un fake: la mano non tiene bene la bandiera, prospettiva e luce non seguono le regole della fisica. Eppure questa mattina lo scatto è stato pubblicato e ripreso da diverse testate, spiegano che l'artista ha voluto festeggiare la vittoria dello Scudetto del Napoli portando sul palco di Parigi lo stendardo della squadra.

Come sempre, nelle menzogne c'è anche qualcosa di vero. La madre di Bruce Springsteen è infatti originaria di Vico Equense, provincia di Napoli, in realtà l'artista ha ancora una vecchia casa di proprietà che ha detto di voler visitare. Lo stesso Boss durante un concerto in piazza del Plebiscito nel 2013 aveva detto: "Sono uomo del sud", e cantato "O sole mio" per omaggiare la città. Il legame con Napoli c'è, Springsteen simpatizza per la squadra, ma la foto gioca sulle origini ingannando i lettori.

Non sappiamo quale programma è stato utilizzato per creare l'immagine, probabilmente qualcosa di rudimentale visto che la bandiera è stata semplicemente applicata senza subire modifiche. Dopo aver recuperato e confrontato gli scatti originali, quello del concerto di Springsteen e quello della bandiera (che in realtà sventola tra i tifosi i festa), abbiamo notato che le immagini sono rimaste inalterate, nessuna color correction per rendere più realistica la sovrapposizione. L'immagine sicuramente non è stata prodotta da un'intelligenza artificiale generativa, che negli ultimi mesi è stata utilizzata per creare le foto fake del Papa con il piumino Monclere o del falso arresto di Trump, aprendo un dibattito sulla disinformazione preventiva della nuova tecnologia. A scagionare l'IA (oltre alle foto originali trovate sul web) sono le scritte e i numeri. La grande debolezza dei programmi come Midjourney o Dall-E.

Le due foto recuperate sul web

Lo scatto ha cominciato a circolare questa mattina ripreso da alcune testate. La prova del nove che funziona sempre è trovare la foto originale. Non è stato nemmeno difficile dato che lo stesso Springsteen sul suo profilo Instagram ha pubblicato lo scatto in un carosello per il concerto del 28 aprile (e qui il secondo elemento sbagliato non è il palco di Parigi ma di Barcellona). La foto è la stessa ma manca un dettaglio, Bruce non ha nessuna bandiera in mano, alza solo il braccio per coinvolgere il pubblico.

Non è stato nemmeno difficile trovare il pezzo mancante, quello falso: la bandiera. La foto dalla quale è stata estrapolata l'ha scattata e pubblicata LaPresse, recuperata poi da diverse testate per mostrare i festeggiamenti del Napoli. In mezzo alla folla di tifosi allo stadio si erge proprio la bandiera che è stata messa in mano a Springsteen, stesse pieghe, scritte, colori. È stata modificata solo l'inclinazione per fare in modo che sembrasse almeno verosimile lo scatto postpordotto. In realtà un'altra differenza che si può osservare mettendo a confronto i due scatti è una macchina rossa disegnata sul palco presente nella foto modificata. Non va a rinforzare la credibilità della foto, anzi, le linee disordinate sembrano proprio gli scarabocchi dei pennini digitali delle app per modificare le immagini, quindi non è chiaro come mai l'autore abbia scelto di aggiungere questo dettaglio.

Questa volta non è colpa dell'intelligenza artificiale

Non sappiamo con certezza quale programma è stato utilizzato per creare l'immagine falsa. Come dicevamo però non è frutto dell'intelligenza artificiale. Per due motivi. Entrambe le foto sono originali, quella di Springsteen è stata scattata durante il live, quella della bandiera allo stadio, quindi non sono state generate da un programma come Midjourney o DAll-E. Non solo, uno dei grandi difetti dell'IA è la sua incapacità di riprodurre scritte e numeri. Ha corretto diverse storture negli ultimi mesi, le mani ora hanno cinque dita e non sette, e gli sguardi prima strabici o vitrei ora hanno qualcosa di umano. Nonostante gli aggiornamenti però non riesce ancora a generare frasi di senso compiuto.

Quando avevamo chiesto all'intelligenza artificiale di produrre le immagini della festa per lo Scudetto del Napoli (un test per mostrare rischi e opportunità della nuova tecnologia) Midjourney aveva creato immagini estremamente realistiche, ad eccezione delle scritte e dei numeri sulle bandiere, magliette e striscioni. Ora sul vessillo dell'immagine fake si legge chiaramente "Campioni d'Italia".

Infine basta l'occhio per notare che luce e prospettive non coincidono. La foto di Springsteen è avvolta da un'atmosfera violacea con le luci da concerto che generano un effetto bagliore, la bandiera nitidissima non ha nessuna ombra sull'azzurro saturo. Probabilmente l'artefice della foto non ha nemmeno usato un programma professionale come Photoshop, banalmente sembra solo che abbia scontornato la bandiera per inserirla nella mano di Springsteen (e zoommando si vede anche che non la tiene così bene).