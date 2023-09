Quanto ha guadagnato il generale Vannacci dalla vendita del libro “Il Mondo al Contrario” su Amazon Secondo i dati della società di analisi GfK il libro “Il mondo al contrario” del generale Roberto Vannacci avrebbe venduto almeno 93.000 copie. Contando che il volume è stato autopubblicato, la cifra guadagnata fino a questo momento da Vannacci potrebbe essere parecchio alta.

A cura di Valerio Berra

“Il #1 più venduto”. È questo l'avviso che compare sotto Il Mondo al Contrario su Amazon. Il libro scritto e autoprodotto dal generale Roberto Vannacci è l’articolo più venduto nella sezione libri della piattaforma di e-commerce. Un titolo che può sfoggiare da metà agosto, da quando Matteo Pucciarelli ha fatto notare su Repubblica che un generale dell’esercito italiano si era pubblicato un libro con frasi come “Cari omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione!”. Qui vi lasciamo un'analisi su tutto quello che abbiamo trovato tra i capitoli del Mondo al Contrario.

Certo. Controllando con qualche frequenza la sezione Libri di Amazon possiamo accorgerci che c’è qualcosa che non funziona. Al netto della prima posizione in classifica su Amazon, i volumi che occupano gli altri posti cambiano velocemente, spesso sono libri tecnici e restano pochissimo in classifica. Dati da cui capiamo che gli italiani non comprano molti libri su Amazon. Il Mondo al Contrario però è primo anche nelle classifiche nazionali dei libri più venduti considerando anche il circuito delle librerie. Posizione stabile sopra Tre Ciotole di Michela Murgia e La portalettere di Francesca Giannone. Ma quanto ha guadagnato Vanacci da tutta questa operazione?

Come funziona l’autopubblicazione

I contratti tra scrittori e case editrici spesso sono custoditi gelosamente dagli agenti letterari. Di solito i pagamenti avvengono in due tempi. C’è un anticipo, che varia in base all’autore e al tipo di libro, e poi una percentuale sul venduto. Nel caso del generale Vannacci questi passaggi sono saltati perché il libro è stato pubblicato tramite Kindle Direct Publishing, il servizio di Amazon che permette di autopubblicarsi un libro anche in formato cartaceo.

Kindle Direct Publishing offre tre opzioni di pubblicazione. Il formato cartaceo con copertina rigida, il formato eBook e il formato Kindle Vella, una sorta di pubblicazione a episodi in cui l’utente può scegliere di comprare un libro un capitolo alla volta man mano che procede nella scrittura. Al momento è disponibile solo per gli autori in lingua inglese. Vannacci per il suo libro ha scelto solo il formato cartaceo con copertina rigida. Il prezzo di una singola copia è 19,76 euro.

AMAZON | I libri più venduti su Amazon nella giornata del 4 settembre

I guadagni dei libri pubblicati con Kindle Direct Publishing

Nei libri autopubblicati i guadagni arrivano tutti dalle royalties del libro. Le entrate per gli autori quindi sono direttamente proporzionali con le vendite. Nel caso di Vannacci queste vendite sono state consistenti. Lo ha riportato il Post: dal 10 agosto al 27 agosto Il mondo al contrario ha venduto 93.700 copie. I dati citati provengono da GfK, società che si occupa di monitorare il mercato dei libri.

Per ottenere i dati definitivi sui guadagni di Vannacci serve un’ultima informazione. Kindle Direct Publishing permette ai suoi autori di trattenere fino al 60% di royalties per ogni copia venduta. Dal guadagno del libro però bisogna anche sottrarre i costi della stampa e l’Iva. Sempre secondo il Post il guadagno netto per ogni copia arriverebbe così a 6,17 euro. Moltiplicato per le copie vendute nei primi 17 giorni di pubblicazione si può già parlare di un guadagno di 578.129 euro.

Possiamo anche azzardare una proiezione in più. Con una stima conservativa, il libro del generale ha venduto una media 5.500 copie al giorno. Il calcolo è fatto prendendo in considerazione tutti i 17 giorni monitorati da GfK ma è plausibile che il numero di copie si sia impennato dal 18 agosto, quando il libro è arrivato primo in classifica. Se quindi moltiplichiamo quelle 5.500 copie al giorno anche per la scorsa settimana (non ancora calcolata da GfK) arriviamo a un guadagno totale di 815.674 euro.