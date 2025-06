video suggerito

Quanto guadagna un esperto di intelligenza artificiale: il caso dei bonus milionari Sam Altman, il fondatore di OpenAI, ha spiegato nel podcast Uncapped che Meta sta offrendo bonus di ingresso da 100 milioni di dollari ai membri del suo team. Al momento, pare, nessuno ha ceduto all'offerta. È chiaro però che la corsa all'intelligenza artificiale stia diventando un affare molto vantaggioso, almeno per qualcuno.

A cura di Valerio Berra

Una delle regole più semplici del mercato è la legge della domanda e offerta. Semplificando fino all’osso: più aumenta la domanda di un bene, più aumenta il suo prezzo. Bene. Ora, con questa formula in mente non sarà difficile capire perché gli ingegneri specializzati nell’intelligenza artificiale in questo momento vengano praticamente ricoperti d’oro dalle Big Tech.

A parlare di cifre è stato Sam Altman. Il capo di OpenAI, l’azienda che ha dato vita a ChatGPT, ha spiegato al podcast Uncapped che il livello della competizione si sta alzando verso cifre mai sentite, anche nel già ricco mercato della Silicon Valley: “Meta ha iniziato a fare offerte giganti a molte persone del nostro team. Parliamo di 100 milioni di dollari come bonus di assunzione”.

Per ora, sembra, la campagna acquisti non sta andando bene. Almeno secondo Altman: “Al momento nessuno dei nostri migliori dipendenti ha scelto di andarsene”. Al netto delle cifre, è un buono spunto per capire quanto guadagna un ingegnere specializzato in intelligenza artificiale in Italia.

I dati sugli stipendi degli ingegneri specializzati in intelligenza artificiale

Premessa. I dati sugli stipendi che lavora nel settore dell’intelligenza artificiale sono ancora acerbi, almeno in Italia. Il mercato è giovane, i dati che trapelano sono pochi e non sempre affidabili. Ovviamente, poi, i contratti e le condizioni di lavoro cambiano molto a seconda dell’azienda. Secondo il portale Glassdoor un Artificial Intelligence Specialist in Italia prende tra i 24.250 e i 44.500 euro all’anno. La paga base media si attesta quindi sui 39.150 euro all’anno con dei bonus che mediamente si attestano sui 6.000 euro all’anno. Un po’ più generose le stime secondo Adecco che parte da 40.000 – 50.000 euro all’anno per una figura junior e arriva a 70.000 euro per una senior.

Buoni stipendi, considerando la media italiana, ma molto ridotti rispetto a quello che possiamo leggere nelle statistiche italiane. Secondo il portale Indeed lo stipendio medio per un Machine learning engineer negli Stati Uniti è di 167.000 dollari, con una forchetta che parte da 101.000 dollari e arriva a 276.000 dollari.