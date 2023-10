Quanto costano le prime cuffie lanciate da Chiara Ferragni La creator da quasi 30 milioni di follower su Instagram ha lanciato il suo primo modello di auricolari. Palette oro e rosa, custodia di design e logo del brand. Il prezzo non è eccessivo ma bisognerebbe capire quale azienda fornisce il modello base di queste cuffie.

A cura di Valerio Berra

Forse un iPhone Kiara presentato a Cupertino è ancora lontano ma per adesso è curioso vedere Chiara Ferragni che usa il suo brand per lanciare un dispositivo elettronico completamente custom. Gli Auricolari Wireless prodotti dal brand Chiara Ferragni sono stati presentati sui canali social della creator. Palette oro e rosa, cuffie con logo Chiara Ferragni e anche una custodia personalizzata che ricorda un porta trucchi. Ma non solo. La confezione degli auricolari prevede anche un piccolo cavo di ricarica che dalle immagini sembra passare dal USB di tipo C a Lightning, lo standard utilizzato da Apple fino alla nuova generazione di iPhone 15. Per quanto riguarda gli altri standard non c’è molto da segnalare.

Come tutti gli auricolari Bluetooth si ricaricano mentre riposano nella loro confezione. Il tempo di autonomia una volta tolti dalla confezione varia dalle 2 alle 4 ore. Un po’ meno rispetto ai top di gamma del settore. Gli AirPods Pro 2 di Apple arrivano fino a 6 ore. Le Galaxy Buds 2 Pro di Samsung variano invece dalle 5 alle 8 ore in base alle funzioni attivate.

Il prezzo degli auricolari di Chiara Ferragni

Sul sito è indicato anche il costo del prodotto. Le cuffie Bluetooth di Chiara Ferragni costeranno 59,00 euro, più le spese di spedizione. Come un banner a scorrimento recita ossessivamente sul sito, le spedizioni sono gratuite solo per le spese superiori ai 160 euro. L'unica cosa che non è nota di questa operazione è il modello di cuffie utilizzate come base per la produzione.

CHIARA FERRAGNI | Il costo dei nuovi auricolari

È difficile pensare che Chiara Ferragni abbia cominciato a produrre dispositivi elettronici: probabilmente si tratta di un modello costruito da un fornitore e poi customizzato dal brand dell'influencer. Al momento questa informazione non è riportata nella scheda con tutte le caratteristiche del prodotto.