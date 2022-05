Quanto costano i biglietti del tour dei Me Contro Te: “Prezzi fuori di testa” Nonostante l’entusiasmo dettato dall’annuncio del tour, la reazione dei genitori dei piccoli fan dei Me Contro Te non è stata del tutto positiva. Il motivo risiede nei prezzi dei biglietti, reputati esagerati e dispendiosi.

A cura di Lorena Rao

Nelle scorse ore i Me Contro Te, duo composto da Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) adorato dai bambini del Belpaese, hanno annunciato le date di "Me Contro Te – Il Tour", progetto prodotto e distribuito da Vivo Concerti. La tournée partirà dal Palazzo dello Sport di Roma (12 e 13 novembre 2022), per poi arrivare all’Unipol Arena di Bologna (19 e 20 novembre 2022), al Mediolanum Forum di Assago di Milano (26 e 27 novembre 2022) e infine al Palasele di Eboli, in provincia di Salerno (3 e 4 dicembre 2022).

"Spiegarvi l’emozione di questo momento è impossibile, dopo anni e anni finalmente siamo riusciti ad annunciare il nostro TOUR nei palazzetti!!! Balleremo, canteremo e vivremo dei momenti che rimarranno per sempre indimenticabili nei nostri ricordi. Ringraziamo tutti coloro che hanno già preso i biglietti e chi li prenderà" hanno affermato i due sui loro social. Tuttavia, nonostante l'entusiasmo dettato dall'annuncio del tour, la reazione dei genitori dei piccoli fan dei Me Contro Te non è stata del tutto positiva. Il motivo risiede nei prezzi dei biglietti, reputati esagerati e dispendiosi. Tra i commenti, emergono frasi del tipo "Mi sarebbe piaciuto portare mio figlio… ma sinceramente spendere 63 euro (ed è quello che costa meno!!!) mi sembra un po’ esagerato. Anche perché chi vi segue è un pubblico di bambini o quasi e ai vostri concerti deve venire accompagnato" o "Costano veramente troppo. Fuori di testa. Non è per tutti…".

In realtà andando su Ticketone, i prezzi dei biglietti di "Me Contro Te – Il Tour" vanno da 51,75 euro per la fascia più bassa ai 180,50 per quella più alta. Nel caso di Bologna ed Eboli il prezzo minimo arriva fino a 46 euro. Tuttavia, come sottolineato dal commento soprariportato, lo spettacolo è riservato a bambini che devono essere necessariamente accompagnati da un adulto, il ché rende l'acquisto dei biglietti una spesa esosa per una famiglia.

I Me Contro Te sono una coppia siciliana nata su YouTube nel 2014 ma che in seguito ha ottenuto largo successo anche in televisione, al cinema, nelle librerie e nel settore musicale tramite una serie di produzioni con loro protagonisti. Adesso tocca la conquista dei palazzetti.