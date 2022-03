Quanto costa la configurazione più potente del nuovo Mac Studio Il nuovo Mac Studio si rivolge a un pubblico di creativi e professionisti digitali, ai quali Apple propone un computer mosso dal nuovo chip M1 Ultra. Ma quanto costa la configurazione più potente?

A cura di Marco Paretti

Sebbene non sia più raro come un tempo, non capita comunque tutti i giorni di vedere la presentazione di un nuovo dispositivo da parte di Apple. Ieri sera è stata la volta del Mac Studio, un nuovo computer fisso ma dalle forme contenute che punta a insidiare gli studi di creativi e artisti in tutto il mondo. Il punto forte è il processore M1 Ultra, la quarta versione dell'Apple Silicon che dai MacBook ha pian piano invaso tutti i computer e persino i tablet della mela. Prestazioni altissime (persino più alte di quelle del Mac Pro) che però hanno un costo: ecco quanto bisogna spendere per il Mac Studio più potente.

Ovviamente i prezzi che Apple indica durante i suoi keynote sono "a partire da", cioè quelli della configurazione base che in questo caso parte da 2.349 euro per quanto riguarda la versione con chip M1 Max e da 4.649 per la versione con il nuovo M1 Ultra. In quest'ultimo caso si parla della configurazione con 64 GB di RAM (che Apple chiama memoria unificata), SSD da 1 TB e GPU a 48 core. Da qui, però, si può salire fino a cifre astronomiche, per lo meno agli occhi di chi non ha la necessità di lavorare su macchine professionali per lavori, per esempio, di editing o grafica 3D.

A questa configurazione possiamo aggiungere la GPU a 64 core (1.150 euro), RAM da 128 GB (920 euro) e SSD da 8 TB (2.530 euro), per un totale di 9.249 euro. All'interno, come spiega la pagina del prodotto sul sito Apple, si trovano solamente Mac Studio e cavo di alimentazione. Ovviamente il computer viene venduto senza il nuovo Studio Display, per il quale bisognerebbe spendere altri 1.799 euro per la versione base o 2.049 euro per quella con il vetro nanotexture. Lo schermo questa volta viene venduto con il sostegno a inclinazione regolabile, ma può essere accompagnato anche da un sostegno a inclinazione e altezza regolabili o da un adattatore VESA per fissarlo a una parete. Insomma per la configurazione completa di Mac Studio e Studio Display la cifra da sborsare sarebbe pari a 11.758 euro. Tanti? Sicuramente sì per un utente normale, ma questo prodotto va visto in ottica professionale, dove le macchine performanti costano. Ricordate il Mac Pro? La sua configurazione massima ha un costo che supera i 60.000 euro.