Apple presenta il Mac Studio, un nuovo computer pensato per i creativi Apple ha presentato Mac Studio e Studio Display, due nuovi dispositivi pensati per i creativi e i loro studi di produzione. Ecco tutti i dettagli.

A cura di Marco Paretti

A sorpresa, Apple ha presentato il Mac Studio, un nuovo dispositivo desktop pensato per i professionisti e per i creativi. Sembra un Mac Mini, ma è molto più potente: al suo interno è presente il nuovo processore M1 Ultra, un mostro di prestazioni con una larghezza di banda da 800 Gbps, supporto fino a 128 GB di memoria unificata, una CPU a 20 core e una GPU a 64 core. Si parla di una potenza 8 volte superiore a quella del processore M1, presente tra gli altri nel Mac Mini. È compatibile con Studio Display e con il nuovo Studio Display e può essere collegato contemporaneamente a 4 di essi più uno schermo 4K.

L'obiettivo, lo dice il nome, è conquistare gli studi creativi: che sia uno studio musicale o uno studio di creativi digitali, Apple punta a chi desidera lavorare con un dispositivo fisso su uno dei suoi schermi di fascia alta. Per quanto riguarda le porte presenti sul dispositivo, nel retro troviamo una presa HDMI, 4 prese USB di tipo C, due USB di tipo A, una porta ethernet, il foro per il cavo jack e ovviamente l'alimentazione. Sulla parte frontale, invece, sono presenti due porte USB di tipo C e uno slot per le schede SDXC.

Ad accompagnare il nuovo Mac Studio c'è anche lo Studio Display, un nuovo schermo dedicato ai creativi disponibile con diverti tipologie di supporti, anche a muro. È uno schermo da 27 pollici 5K Retina, con 14,7 milioni di pixel. Lo schermo integra un processore A13 Bionic e una fotocamera da 12 megapixel, due elementi presi di peso dalla linea di iPhone. La fotocamera supporta la funzione Center Stage, che grazie a una camera ultragrandangolare consente di mantenere sempre centrato l'utente durante una videochiamata. Ovviamente lo schermo è compatibile anche con tutti i modelli di MacBook. Il Mac Studio ha un prezzo di partenza di 2.349 euro, mentre lo Studio Display ha un costo di 1.799 euro.