Quanto costa andare sulla Luna? Ormai meno di un film Il costo complessivo della missione che ha portato la sonda Chandrayaan-3 sulla Luna è più basso di quello necessario per produrre molti film, soprattutto quelli ambientati nello Spazio.

A cura di Valerio Berra

6,15 miliardi di rupie. Al cambio attuale sono quasi 73 milioni di euro. Secondo i dati riportati dall’agenzia di stampa Reuters sarebbero questi i costi sostenuti dall’Agenzia di ricerca spaziale indiana per portare sulla Luna la sonda Chandrayaan-3. Una frontiera che in questo momento è stata esplorata solo da altri tre Paesi: l’ex Unione Sovietica, gli Stati Uniti e la Cina. Frontiera che comunque rimane difficile da esplorare, visto quello che è successo alla sonda russa che doveva atterrare sulla Luna.

Il costo di tutta la missione Chandrayaan-3 è stato più basso anche della precedente missione lunare dell'India, quella organizzata nel 2019. L’obiettivo era lo stesso, ma allora il lander Chandrayaan-2 non riuscì a completare l’atterraggio morbido, schiantandosi sul suolo della Luna. Allora le spese sostenute dall’Agenzia di ricerca spaziale indiana erano state di 8 miliardi di rupie, circa 90 milioni di euro.

Il confronto con i costi di produzione dei film

Il quotidiano The Independent ha paragonato i costi della missione indiana verso la Luna a quelli necessari per produrre un film sullo Spazio. Il paragone, in effetti funziona. Interstellar, il capolavoro di Christopher Nolan uscito nel 2014, è costato 152 milioni di euro. Oltre il doppio della missione lunare indiana. Gravity, uscito nel 2013, si è fermato a 92 milioni di euro. Nel cast aveva anche George Clooney e Sandra Bullock. The Martian, diretto da Ridley Scott, nel 2015 era costato poco più di 100 milioni di euro.

I set cinematografici si sposteranno nello Spazio? La Russia lo ha già fatto. Nell’autunno del 2021 l’Agenzia Spaziale Russa ha inviato l’attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko per 12 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nessun esperimento e nessuna passeggiata spaziale. I due si sono concentrati sulle riprese del film The Challenge, il primo film girato nello Spazio. La pellicola è uscita effettivamente nelle sale russe lo scorso aprile.