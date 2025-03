video suggerito

Quali sono i videogiochi gratis che si possono scaricare col PlayStation Plus di aprile Stanno per abbandondare il catalogo di giochi gratis mensili del PlayStation Plus Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colours e Teenage Mutant Ninja Turtles. Al loro posto RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre e Digimon Story Cyber Sleuth : Hacker’s Memory. Eccoli nel dettaglio. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Lorena Rao

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Come accade ogni primo del mese, il catalogo PlayStation Plus è pronto ad accogliere tre videogiochi da scaricare gratis. Questo vuol dire che chiunque abbia un abbonamento – poco importa se Essential, Extra o Premium – potrà giocare alle proposte mensili incluse nel servizio di Sony. Per il mese di aprile sono previsti tre titoli molto diversi tra loro. Sono RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre e Digimon Story Cyber Sleuth : Hacker's Memory. Uno sparatutto, un horror e un un gioco di ruolo giapponese. Dal prossimo 1 aprile, prenderanno il posto dell’attuale offerta composta da Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colours e Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.

RoboCop: Rogue City

Il primo della selezione, RoboCop: Rogue City, è uno sparatutto con protagonista l’iconico cyborg poliziotto nato negli anni ‘80. Nonostante la ripresa di una mascotte in un certo senso vintage, il gioco si rivela non solo godibile, ma soprattutto rispettoso del tono umoristico tipico della pellicola di Paul Verhoeven. Il tutto è ambientato in un Detroit caotica e pericolosa in cui risolvere missioni legate al crimine nei panni di Robocop. Un must per chi prova nostalgia di quel periodo, nonostante alcune magagne tecniche.

The Texas Chain Saw Massacre

The Texas Chain Saw Massacre è invece un horror, anch’esso ispirato a un film, nel dettaglio all’omonimo del 1974. In Italia è noto come “Non aprite quella porta”. Nella sua forma videoludica contemporanea, The Texas Chain Saw Massacre offre un’esperienza multiplayer asimmetrica, vuol dire che alcuni giocatori interpreteranno le vittime, altri i membri della famiglia Slaughter. Nel primo caso bisogna nascondersi e usare l’ingegno per non farsi trovare, mentre nel secondo occorre stanare le prede e impedire loro ogni via di fuga. Il tutto con la massima violenza possibile.

Digimon Story Cyber Sleuth: Hacker's Memory

Arriviamo alla fine con Digimon Story Cyber Sleuth: Hacker's Memory, un gioco di ruolo giapponese, o JRPG. Anche qui abbiamo a che fare con un franchise non originale, in questo caso nato dagli anime e dai manga. Nel videogioco in questione, il protagonista è Keisuke Amazawa, un giovane accusato erroneamente per un reato in realtà non commesso. Costretto quindi a fuggire nel mondo digitale dei Digimon, si unirà a un gruppo di hacker per risolvere i problemi che attanagliano lo spazio virtuale. Fondamentale il fattore collezionabili: nel gioco si possono raccogliere fino a 320 digimon e farli combattere.

Le differenze tra gli abbonamenti PlayStation Plus

Il servizio in abbonamento di Sony offre tre tipologie di iscrizioni. La prima proposta e Essential, che permette l’accesso al multiplayer online e sconti esclusivi. Costa 8,99 euro al mese. La seconda tipologia, Extra, apre l’accesso a un catalogo di giochi, tra cui il pacchetto speciale Ubisoft+ Classic, e costa 13,99 euro al mese. Infine la terza fascia, Premium, comprende quanto detto finora, più l’accesso a un catalogo di titoli classici della storia di PlayStation, la versione di prova di titoli in uscita e la possibilità di streaming nel cloud. Il tutto a 16.99 al mese. Come detto all’inizio, per ottenere i tre giochi gratis mensili del PlayStation Plus, basta aver sottoscritto uno dei tre abbonamenti.