Puoi avere questa televisione gratis, ma devi essere disposto a perdere tutti i tuoi dati I clienti potranno avere la televisione di Telly in casa senza spendere nemmeno un dollaro. Se però scelgono di disattivare il tracciamento dei dati, allora l’azienda scalerà subito dalle loro carte di credito il costo del dispositivo.

A cura di Valerio Berra

Il brand si chiama Telly ed è stata fondato da Ilya Pozin, già noto alle cronache tech per aver lanciato Pluto Tv. Il modello è lo stesso. Pluto TV è una piattaforma televisiva in streaming, supportata da un sistema di pubblicità. Telly si spinge oltre. È un televisore che viene ceduto ai clienti senza chiedere nemmeno un dollaro: il produttore punta a ripagare tutti i suoi costi solo con la pubblicità. Per questo Telly ha una struttura con due schermi: uno principale si cui scorrono film, sport e programmi, e l’altro più piccolo in cui compare solo la pubblicità (e poco altro). Questo secondo schermo viene presentato come Smart Display.

I due schermi sono divisi da una soundbar che custodisce gli altoparlanti. Una scelta che in effetti riesce a dare un buon design al prodotto. L’utente che si fa spedire una Telly accetta di avere in casa uno schermo che non può controllare fino in fondo, come spiega Dallas Lawrence, chief strategy officer dell’azienda: “Quando il display Theater (schermo superiore) non è in uso, l'unità pubblicitaria può prendere vita in modo divertente collegando entrambi. Ci sono letteralmente centinaia di cose a cui stiamo pensando per creare l'esperienza pubblicitaria più coinvolgente di sempre”.

Il ricatto della raccolta dati

Telly però chiede qualcosa in più. Oltre alla possibilità di trasmettere pubblicità quando lo schermo è spento, questa televisione ha anche un sistema di tracciamento dei dati che serve per raccogliere informazioni sul comportamento degli utenti e definire meglio quali e quante pubblicità mostrare. Il sistema monitora diversi parametri, a partire dai contenuti che vengono visualizzati sullo schermo principale, i tempi di accensione e spegnimento e gli orari.

Una volta arrivata la televisione a casa è possibile scegliere di disattivare il tracciamento dei dati ma ala scelta questa scelta ha un costo: “Hai il diritto di rinunciare alla condivisione dei tuoi dati di visualizzazione e attività, ma sfortunatamente ciò significa che non avrai più accesso ai servizi e dovrai restituire la televisione. Se si rinuncia e non si restituisce il televisore a Telly, Telly addebiterà la carta di credito in archivio per un importo di 500 dollari".