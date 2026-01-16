Perché tutti stanno pubblicando foto del 2016

Negli ultimi giorni i social sono pieni di immagini del 2016. Non è un trend chiaro ma ci sono almeno tre spiegazioni dietro a tutte queste foto: la prima è l’effetto valanga.

È un trend un po’ anomalo. Negli ultimi giorni sono cominciate a comparire sui social le foto del 2016. Meglio ancora. Foto pubblicate già su Instagram nel 2016 e ricondivise solo adesso. Non ci sono hashtag, non ci sono parole chiave, non ci sono sticker e per fortuna non ci sono nemmeno campagne pubblicitarie a corredo. Certo qualche crema anti-age potrebbe furbamente montare sull’onda per qualche view facile.

È un gigantesco throwback. Così grande che lo stesso account ufficiale di Instagram ha deciso di partecipare pubblicando una foto. La scelta è caduta su una scritta 2016 con il filtro Rio. Ma come mai le foto del 2016 sono diventate così virali? Certo. Sono passati esattamente 10 anni dal 2016. Ma questo ragionamento si poteva fare anche gli anni scorsi. Eppure non abbiamo mai visto nulla di simile.

Tre spiegazioni per il trend del 2016

Al momento non è stato individuato un motivo chiaro per cui è partito questo trend. Possiamo però vedere qualche fattore. Il primo è l'effetto valanga. Più utenti lo fanno, più utenti lo conoscono, più utenti sono portati a farlo. Il secondo: gli utenti che sono su Instagram oggi con buona probabilità erano su Instagram anche nel 2016. Anzi. Forse pubblicavano anche di più visto che Instagram ha avviato un passaggio sempre più netto da social network a piattaforma di microcontenuti. Trovare foto da pubblicare per seguire questo trend non è quindi così difficile: basta scorrere sul proprio profilo e recuperarne una in cui siamo presentabili.

La terza: c’è un po’ di nostalgia. Ma non nostalgia per quello che eravamo 10 anni fa, o almeno non solo. Forse c’è proprio un po’ di nostalgia su come eravamo sui social 10 anni fa. Il giornalista Ben Smith nel suo Traffic (Altrecose, 2024) fissa al 26 febbraio 2015 quello che chiama “l’ultimo giorno bello di Internet”. È stato il giorno del caso The Dress, il vestito che qualcuno vedeva nero e blu e qualcuno oro e giallo. Alla fine l’abito era nero e blu, una versione giallo e oro è stata prodotta solo dopo questo caso.

Nel 2016 esistevano già le Facebook Star e gli youtuber ma c’era anche la sensazione che i social fossero un posto più spontaneo, dove aveva ancora senso condividere l’album di una vacanza su Facebook o aprire un profilo Instagram senza pensar di diventare un creator. Esistevano ancora le challenge collettive, come la Mannequin. Erano tempi più leggeri. O forse no. Forse il tempo ha passato una mano di bianco su tutto, pure sui social.