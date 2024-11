video suggerito

Perché sulle confezioni delle bambole Mattel è stato stampato l'indirizzo di un sito porno Mattel si è scusata spiegando che si è trattato di un "errore di stampa". Non è chiaro quanti giocattoli etichettati in modo sbagliato siano stati messi in commercio per bambini dai quattro anni in su.

A cura di Elisabetta Rosso

Sulla confezione delle bambole Wicked Edition c'è l'indirizzo di un sito web, doveva essere un collegamento alla pagina ufficiale del nuovo film della Universal Pictures e invece rimanda a un sito porno. L'errore sta in qualche lettera al posto sbagliato, il link infatti rimanda allo studio cinematografico pornografico Wicked Pictures, e non al corretto URL WickedMovie.com.

L'errore è stato segnalato sui social da diversi clienti che avevano acquistato le bambole Wicked. "Ci rammarichiamo profondamente per questo spiacevole errore e stiamo prendendo misure immediate per porvi rimedio", ha spiegato Mattel in una dichiarazione a The Hollywood Reporter. "Si avvisano i genitori che il sito Web stampato in modo errato e non corretto non è appropriato per i bambini".

Mattel si è scusata spiegando che si è trattato di un "errore di stampa". Non è chiaro quanti giocattoli etichettati in modo sbagliato siano stati messi in commercio per bambini dai quattro anni in su. Secondo The Hollywood Reporter i prodotti interessati sono stati ritirati dagli scaffali dei rivenditori, tra questi Walmart, Best Buy e Amazon. L'azienda di giocattoli ha consigliato ai clienti che hanno già acquistato le bambole di "scartare la confezione del prodotto o oscurare il collegamento", eppure in molti stanno mettendo in vendita su eBay, con i prezzi gonfiati, le confezioni con l'errore di stampa. Alcune hanno raggiunto i 2000 dollari.

Le scuse di Mattel

"Mattel è stata informata di un errore di stampa sulla confezione delle bambole della collezione Mattel Wicked, vendute principalmente negli Stati Uniti, il collegamento voleva indirizzare i consumatori alla landing page ufficiale WickedMovie.com. Ci rammarichiamo profondamente di questo spiacevole errore e stiamo prendendo misure immediate per porvi rimedio", ha spiegato l'azienda di giocattoli in una dichiarazione.

"Si avvisano i genitori che il sito Web stampato in modo errato e non corretto non è appropriato per i bambini. Si consiglia ai consumatori che hanno già il prodotto di gettare la confezione del prodotto o di oscurare il collegamento e di contattare il servizio clienti Mattel per ulteriori informazioni", ha aggiunto la società.