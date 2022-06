Perché su TikTok tutti commentano con “Sì ok ma fammi un beat” In questi giorni su TikTok tutti stanno commentando con “Sì ok ma fammi un beat”. Ecco da dove nasce il trend virale.

A cura di Marco Paretti

È bastato un video per stravolgere TikTok Italia. Se in queste ore aprite i commenti di qualsiasi video pubblicato sulla piattaforma, troverete centinaia di messaggi tutti uguali: "Sì ok ma fammi un beat". Una frase che ai più potrebbe sembrare senza senso e che in effetti non ha un significato particolarmente profondo. Semplicemente, un video diventato virale sulla piattaforma ha portato all'esplosione di questo trend dove bisogna commentare con questa frase ogni video che si incrocia sulla piattaforma. Insomma, un classico esempio di quella viralità a tratti stramba e geniale che spesso nasce su TikTok.

Tutto parte da un video dell'utente @xCarme, che nel pomeriggio dell'1 giugno ha pubblicato il tiktok che ha dato il via al trend virale. In breve, il ragazzo racconta che un suo amico produttore (@manabitz) aveva commentato il video di due cantanti impegnati ad armonizzare un brano di Blanco, commento sotto al quale l'autore del trend ha risposto proprio con "Sì ok ma fammi un beat". A quel punto altri utenti hanno iniziato a scrivere la stessa frase in risposta al produttore, spingendo xCarme e pubblicare un nuovo video dove scherzava su questa catena.

"Il mio commento non aveva senso, sta di fatto che tutte le persone si sono accollate a scrivere ‘sì ok ma fammi un beat' sotto a quel commento" spiega nel video. "Quindi voglio creare una cosa: ogni tiktok che vedete, senza taggarmi, lo commentate con ‘sì ok ma fammi un beat', senza un motivo logico. Dobbiamo arrivare al punto in cui io apro un video e c'è un commento con 600 like a ‘sì ok ma fammi un beat', senza senso". Detto fatto, TikTok Italia è stato letteralmente sommerso da questi commenti e ormai sono pochi i video che non hanno un commento di questo tipo. Il video di xCarme attualmente ha 1,3 milioni di visualizzazioni.