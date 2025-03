video suggerito

Perché stiamo vedendo tutti le stesse immagini: come usare ChatGPT per l’effetto Miyazaki Nel nuovo aggiornamento di ChatGPT sono state migliorate le prestazioni per la creazione di immagini. Ora il chatbot non solo risponde a indicazioni più complesse ma è anche in grado di creare perfettamente delle immagini con altri stili, a partire da quello utilizzato nei disegni dello studio Ghibli. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Intelligenza artificiale (IA) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

No, Hayao Miyazaki non si è trasformato in un’intelligenza artificiale. Negli ultimi due giorni i social si sono riempiti di immagini che sembrano uscite da un film dello studio Ghibli, la casa di produzione con cui il regista Hayao Miyazaki ha firmato capolavori come Il mio vicino Totoro o Porco Rosso. C’è un po’ di tutto. Ritratti, foto storiche, scatti rubati all’attualità.

All’origine di questo trend non c’è un progetto di Miyazaki ma un problema di diritto d’autore che si è aperto quando ChatGPT ha rilasciato il suo nuovo aggiornamento per le immagini. Martedì 25 marzo ChatGPT ha lanciato un update del suo chatbot: ora è possibile creare immagini molto più complesse con l’app, suggerendo istruzioni ricche di particolari.

Il New York Times ha creato con un solo prompt un fumetto con quattro vignette, con tanto di testi e un lettering praticamente perfetto. Come abbiamo scritto la presenza di lettera nelle immagini era proprio uno dei difetti principali delle immagini generate con l’intelligenza artificiale: spesso diventano confuse o comunque difficili da leggere.

Leggi anche Su WhatsApp compare un nuovo tasto: a cosa serve il pulsante che porta a Meta AI

Come fa ChatGPT a trasformare le immagini che vengono fornite

Il chatbot sviluppato da OpenAI non è solo più attento a rispondere alle indicazioni complesse. Può anche modificare meglio le foto che vengono inviate. Se volete provare vi consigliamo di prendere una foto in bianco e nero e chiedere a ChatGPT di colorarla. Potete anche usarne una scattata da voi e poi confrontare il risultato con la scena originale a colori.

Tra gli effetti che funzionano particolarmente bene sembra che ci sia quello per trasformare le fotografie in scatti che sembrano rubati a un film di Hayao Miyazaki. Il comando esatto, dopo aver inserito la foto, è "Make this ghibli anime style". Il modello di IA è potente, certo. Ma ovviamente ritorna una domanda: l’autore ha dato il consenso per far allenare l’intelligenza artificiale sulle sue opere? Di chi è la proprietà intellettuale delle immagini che ricalcano uno stile che appartiene a una casa di produzione?