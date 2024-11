video suggerito

Perché oggi i Bancomat non funzionano: il down dei servizi di pagamento elettronico Pagobancomat e Nexi Dalle 11:25 di questa mattina in tutta Italia si stanno verificando problemi nei pagamenti elettronici anche attraverso Pos. Come ha spiegato in una nota Bancomat, la causa dei problemi sarebbe da attribuire a un'interruzione generica e diffusa della rete in Italia.

A partire dalle 11.25 di oggi, giovedì 28 novembre, i circuiti Bancomat, Pagobancomat e Nexi stanno dando diversi problemi e disservizi nei pagamenti elettronici, anche ai Pos. Secondo quando riferito da Bancomat in una nota, il bug che ha mandato in tilt i circuiti per i pagamenti digitali sarebbe da "imputare alla problematica segnalata da Worldline di un incidente relativo a un'interruzione generica e diffusa della rete in Italia, che sta avendo impatti su vari servizi di pagamento".

I disservizi sono stati confermati anche dal portale Downdetector, dove a partire dalle 11 di questa mattina sono stati segnalati diversi problemi da parte dei clienti di alcuni dei principali servizi bancari, tra cui BPER Banca e Banco BPM, oltre a diverse segnalazioni per disservizi sul circuito di pagamento Visa.

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni dei problemi sul circuito VISA

I problemi nei pagamenti digitali

Nella nota di Bancomat si legge che secondo Worldline, la quarta società al mondo nella gestione di pagamenti elettronici e terminali pos, la causa dei problemi che i clienti di servizi bancari stanno avendo oggi quando provano a fare un pagamento con il loro bancomat è da attribuire a un'interruzione generica della rete in tutto il Paese. Come mostrano i grafici di Downdetector infatti le segnalazioni per i malfunzionamenti relativi alle diverse banche seguono tutte lo stesso trend, a prescindere della singola banca: iniziano intorno alle 11 di questa mattina e raggiungono il loro picco tra le 13 e le 14.

Alle 17 le segnalazioni non sono ancora rientrate, un indicatore che i disservizi nei pagamenti elettronici stanno continuando anche durante il pomeriggio. Inoltre, riguardano tutte gli stessi problemi: carta di credito, ATM e prelievi. Ma oltre a questi, relativi probabilmente all'interruzione di rete di cui riferisce Worldline, diverse segnalazioni riguardano anche i servizi bancari per smartphone e banca online.

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni dei problemi su BPER Banca Interruzioni

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni dei problemi su Banco BPM