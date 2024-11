video suggerito

Cos'è Worldline e cosa fa la finitech francese che ha causato problemi a bancomat e pos Dietro ai disservizi e ai problemi con bancomat e pos c'è Worldline, azienda francese leader per le operazioni di pagamento. La società ha spiegato che i malfunzionamenti sono iniziati in seguito ai lavori di installazione delle tubature del gas, le autorità locali avrebbero danneggiato gravemente i cavi e la rete dei fornitori.

A cura di Elisabetta Rosso

Ieri, 28 novembre, i circuiti Bancomat, Pagobancomat e Nexi sono andati in tilt, i problemi non sono ancora rientrati e molti clienti non riescono a pagare con la carta. Dietro al disservizio c'è Worldline, fintech francese che si occupa delle emissioni e dell’accettazione dei pagamenti elettronici. La società in un comunicato stampa ha spiegato che i malfunzionamenti sono stati causati da "problemi di connessione ai data center in Italia". In particolare “i lavori di installazione delle tubature del gas da parte delle autorità locali hanno danneggiato gravemente i cavi e la rete del nostro fornitore”, spiegano in un ulteriore nota.

I lavori di ripristino “inizieranno in giornata”, ha spiegato Wordline. "Stiamo lavorando incessantemente all'individuazione di potenziali soluzioni per riattivare i servizi, in attesa del ripristino dell'infrastruttura fisica”.

Cos’è Worldline e di cosa si occupa

Worldline, fintech francese, è tra i principali leader mondiali in operazioni di pagamento e primo processor di pagamento europeo. È stata fondata nel 1972, e a partire dagli anni '90 ha cominciato a investire sui pagamenti online, "stiamo dando forma a un nuovo mondo di pagamenti e transazioni affidabili", spiega Worldline sul suo sito web. "Con le nostre tecnologie di pagamento avanzate, la nostra esperienza nei pagamenti locali e le nostre soluzioni personalizzate per centinaia di mercati e settori, aiutiamo milioni di aziende di tutte le dimensioni a realizzare le loro ambizioni in modo più rapido, semplice e sicuro."

L'azienda copre l'intera catena del valore dei pagamenti in Europa: elabora emissioni, accetta pagamenti, oltre a gestore servizi digitali aggiuntivi per enti governativi e aziende. "Il nostro scopo è progettare e gestire soluzioni transazionali e di pagamento che consentano una crescita economica sostenibile, rafforzando gli aspetti legati all’affidabilità e alla sicurezza nella nostra società".

Cosa ha causato il down della rete e i problemi con i pagamenti

I problemi stanno continuando anche oggi, ma sembra che l'azienda abbia individuato la causa dell'interruzione. Worldline ha spiegato in un comunicato stampa: "I servizi hanno risentito di problemi di connessione ai suoi data center in Italia, a causa di un'interruzione di servizio da parte di terzi". Ha poi aggiunto: “L'impatto è principalmente localizzato in Italia, con alcuni effetti collaterali in altri mercati. I nostri team sono completamente mobilitati per risolvere la situazione”.

Secondo Worldine dietro ai disservizi ci sarebbero i lavori di installazione delle tubature del gas da parte delle autorità locali che avrebbero danneggiato gravemente i cavi e la rete dei fornitori. "Stiamo lavorando a stretto contatto con l’operatore di rete per monitorare l’avanzamento dei lavori di ripristino". Worldline "si rammarica di questo evento e si scusa con gli esercenti e i consumatori per il disagio arrecato".