Perché non riesci a entrare su Threads e come accedere al nuovo social di Meta senza app La nuova app di Meta è arrivata in Italia. I primi utenti hanno già cominciato a pubblicare (postare?) contenuti. Non tutti però sono riusciti ad accedere: i problemi dovrebbero risolversi tutti nelle prossime ore.

A cura di Valerio Berra

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alle 12:05 in Italia, e nel resto dell’Unione Europea, è arrivata Threads, la nuova app di Instagram. Di fatto si tratta di un’app satellite. È molto legata al social ma per utilizzare sullo smartphone bisogna scaricare un’app a parte. Sei siete da desktop invece potete accedere senza scaricare nulla. Dentro gli utenti troveranno un social come ne conoscono tanti.

Chi è iscritto può pubblicare diversi contenuti. Si possono pubblicare testi fino a 500 caratteri, immagini, Gif, vocali video e sondaggi. Per interagire con i contenuti degli altri utenti invece le azioni sono tre. Si può mettere like, commentare oppure inviare quel contenuto in direct. Non esistono hashtag, si possono creare gruppi privati e le emoji sono animate.

I problemi con l’app e le APK

Threads è ufficialmente disponibile ma le sue app non sono arrivate subito. L’app su App Store è arrivata qualche minuto dopo l’annuncio della disponibilità, mentre quella su Play Store tarda ad arrivare. Mentre scriviamo questo articolo non è ancora presente. Gli utenti Android che vogliono provare Threads quindi possono farlo solo da browser.

Sconsigliamo invece di cercare le APK, pacchetti di file che permettono di installare app non ufficiali sugli smartphone. Si tratta di app che non hanno affrontato tutto quel percorso di garanzie necessarie per essere distribuite su Play Store e App Store. Il rischio che ci siano malware è alto, meglio aspettare l’app ufficiale.

Quando arriverà Threads per Android

Secondo quanto appreso da Fanpage il problema della distribuzione dell’app di Threads su Android dovrebbe risolversi nelle prossime ore. Nel caso ovviamente aggiorneremo questo articolo.

Come usare Threads senza app

Anche senza app, è possibile comunque usare Threads. Per farlo è necessario però passare dalla pagina web ufficiale. Le strade sono due:

Cliccate sul link: https://www.threads.net/login e inserite le vostre credenziali Instagram

Andate sul vostro profilo Instagram e cliccate sull’icona di Threads in basso a sinistra