Perché le friggitrici ad aria non friggono proprio nulla “In cucina con la friggitrice ad aria” è il secondo libro più venduto in Italia nell’ultima settimana. Si tratta di un libro di ricette scritto da Benedetta Rossi, il volto di Fatto in casa da benedetta. Le friggitrici ad aria sono parecchio diffuse nelle cucine italiane ma siamo sicuri di sapere come funzionano?

A cura di Valerio Berra

Nella classifica generale dei libri più venduti in Italia c’è un titolo che è entrato solo una settimana fa e che ora si trova al primo posto. L’autrice è Benedetta Rossi, il volto di Fatto in Casa da Benedetta. Il tema è ovviamente la cucina ma declinata su un particolare tipo di elettrodomestico: la friggitrice ad aria. Il libro che domina le classifica si chiama infatti In cucina con la friggitrice ad aria. Oltre 200 ricette facilissime, edito da Mondadori Electa. Questo piccolo elettrodomestico negli ultimi anni ha preso il suo posto in parecchie cucine ma soprattutto nei social, visto che è viene utilizzato in molte ricette presentate come ipocaloriche.

Come funziona una friggitrice ad aria

La premessa da cui partire è che le friggitrici ad aria di fatto non friggono proprio nulla. O meglio. Restano alla definizione Treccani di “Friggere”, stiamo parlando di un processo di cottura che prevede l’immersione di un cibo all’interno di un grasso liquido ad alta temperatura. A seconda delle ricette possiamo usare l’olio, il burro o il grasso animale. Inutile ricordare che la frittura è uno dei metodi di cottura più diffusi nella tradizione italiana, con varianti che cambiano in base ai prodotti del territorio. Se la cotoletta alla milanese deve essere rigorosamente fritta nel burro, per gli arancini siciliani invece è necessario l’olio.

Stando a questa definizione la friggitrice ad aria si colloca in quel campo del lessico alimentare dove vengono utilizzati nomi di prodotti o alimenti ben noti indicare cose simili ma non uguali. Nessuna mandorla produce latte, dalla soia non si creano le bistecche e dagli insetti non si ricava la farina, al massimo un po’ di polvere. Eppure l’effetto sugli alimenti della friggitrice ad aria a volte può sembrare simile a quello di un bagno nell’olio. Anche con le temperature ci siamo: la temperatura dell’olio in fase di frittura varia tra i 130° e i 180°, temperature a cui le friggitrici ad aria più vendute possono arrivare serenamente.

Le friggitrice ad aria sono fondamentalmente dei forni ventilati elettrici. Il calore prodotto da una resistenza viene fatto circolare in modo veloce all’interno di camere di piccole dimensioni, la velocità con cui si diffonde l’aria calda e la sua distribuzione su tutta la superficie del cibo possono ricreare a volte lo stesso effetto di quando lo stesso alimento viene immerso all’interno dell’olio bollente. Questo effetto di patina croccante si vede meglio sugli alimenti che hanno già una piccola percentuale di grasso attorno, come ad esempio il pollo ancora avvolto dalla sua pelle.