Perché la polizia del Regno Unito sta usando sempre più droni per le sue operazioni Spesso vengono utilizzati per sondare un terreno, i droni infatti arrivano sul luogo prima degli agenti e danno una visione aerea di quello che sta succedendo.

A cura di Elisabetta Rosso

Gli agenti di polizia li chiamano gli "occhi del cielo", si alzano in volo e dall'alto monitorano ogni cosa. Le forze dell'ordine stanno investendo nei droni per controllare le aree a rischio e fare sopralluoghi prima di schierare gli agenti. L'ispettore Guy Summers, che dirige il supporto aereo e marittimo nella valle del Tamigi, nell'Hampshire, e nell'Isola di Wight, ha spiegato alla Bbc che negli ultimi quattro anni sono aumentati gli investimenti: "Siamo passati da 15 piloti e sette droni, a 130 piloti e 49 droni".

L’Unità operativa congiunta utilizza i droni circa 1.500 volte l’anno, e sta anche sviluppando una tecnologia che permetta ai dispositivi di volare oltre al campo visivo del pilota. "Dobbiamo lavorare in sicurezza, quindi è necessario essere in grado di vedere gli aerei, uccelli o qualsiasi altro oggetto nello spazio aereo", ha detto Summers. Le regole della Federal Aviation Administration vietano agli operatori di far volare questi velivoli oltre al loro campo visivo, limitando drasticamente gli scopi per i quali possono essere utilizzati.

L'obiettivo è impedire che i droni vengano utilizzati per una sorveglianza inconsapevole. Eppure il rischio c'è. Gli attivisti di Big Brother Watch hanno definito “sinistro” l’uso dei droni da parte della polizia. "È preoccupante", ha spiegato Daniel Schwarz, stratega per la privacy presso la New York Civil Liberties Union a abcNews. “L’impiego dei droni in questo modo è uno scenario ispirato alla fantascienza”.

Come vengono utilizzati i droni

Non solo nel Regno Unito, oltre 1.400 dipartimenti di polizia in America utilizzano i droni. I dati raccolti a New York mostrano che il dipartimento di polizia ha utilizzato droni per scopi di pubblica sicurezza o di emergenza 124 volte quest’anno, rispetto a solo quattro volte in tutto il 2022. Spesso vengono utilizzati per sondare un terreno, i droni infatti arrivano sul luogo prima degli agenti e danno una visione aerea di quello che sta succedendo. Summers ha spiegato che i dispositivi non monitorano i cittadini ma sono utilizzati per cercare persone scomparse o mantenere l'ordine durante le manifestazioni. Per evitare l'abuso dei dispositivi saranno necessarie regole stringenti che permettano agli agenti di usare i droni solo in caso di emergenza. La normativa dovrebbe inoltre imporre tutele per la privacy dei cittadini e segnalare ogni volta che i droni sorvolano una determinata area.