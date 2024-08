video suggerito

Perché la pagina Wikipedia della pugile Imane Khelif ha subito oltre 200 "modifiche" in questi giorni L'incontro di pugilato tra Imane Khelif e Angela Carini alle Olimpiadi di Parigi 2024 è diventato un caso a livello globale. Vista la mole di discussioni che si sono generate sui social ci sono stati centinaia di utenti che hanno provato a modificare la pagina Wikipedia di Imane Khelif. I moderatori dell'enciclopedia online hanno scelto di limitare le possibilità di modifica agli utenti già noti alla piattaforma.

A cura di Valerio Berra

La pagina Wikipieda della pugile Imane Khelif nella versione inglese dell’enciclopedia è stata creata nel luglio del 2021. Nel corso degli anni, come succede sempre, ha subito decine di modifiche. Sono stati aggiornati i suoi risultati, le fonti d cui venivano raccolte le informazioni o sono stati corretti alcuni passaggi. Tutto a un ritmo normale, almeno fino al 28 luglio del 2024 quando il numero di modifiche ha cominciato a crescere a un ritmo molto alto: oltre 200 solo dal 1° agosto. È qui che Khelif ha combattutto contro la pugile italiana Angela Carini.

Tutto è verificabile. Su Wikipedia c’è una sezione dedicata proprio alle modifiche. Si possono vedere tutti gli interventi, l’orario in cui sono stati fatti e soprattutto gli utenti che hanno scritto. È una dinamica che si ripete spesso: quando un argomento diventa un trend a livello globale le pagine Wikipedia legate al tema vengono travolte dalle modifiche. Lo scriviamo anche qui. Nonostante le fake news diffuse in questi giorni, secondo le informazioni ufficiali Imane Khelif non è una persona che ha affrontato una transizione di genere. Qui invece abbiamo spiegato gli effetti di alti livelli di testosterone nelle donne.

A volte si tratta in effetti di nuove informazioni, in molti casi si tratta di disturbatori che inseriscono informazioni errate o direttamente battute per direzionare il dibattito. Proprio per questo i moderatori di Wikipedia possono decidere di bloccare in vari modi le modifiche. È successo in questo caso: ora la pagina Wikipedia di Imane Khelif non può essere modificata da utenti nuovi o non registrati. L’avviso che chiaro: “Questa pagina non è un forum di discussione su Imane Khelif”. Ricordiamo un'altra cosa: Wikipedia si basa proprio sulle modifiche degli utenti, le voci possono essere aggiornate o create da chiunque. Esistono poi team di moderatori esperti che si occupano di verificare la correttezza del processo.

La discussione che riguarda la pagina di Imane Khelif

Per vedere quali modifiche sono state fatte in questi giorni basta andare sulla pagina di Imane Khelif. Qui nella sezione View History potete vedere la cronologia di tutte le modifiche. Ve lo anticipiamo. Molte sono squisitamente tecniche e si riferiscono a piccole porzioni di testo, legate anche alla quantità di materiale che è stato diffuso negli ultimi giorni. Come si può vedere molte di quelle che vengono contate come “modifiche” sono poi commenti nelle pagine di discussione, dove vengono analizzate dichiarazioni o singole nozioni. Le più calde sono tutte le informazioni che parlano del genere di Imane Khelif. Vista la portata del caso, ora possono modificare questa pagina solo gli utenti che hanno un account registrato da almeno 30 giorni e che hanno già fatto 500 modifiche ad altre pagine Wikipedia.