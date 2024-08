video suggerito

Angela Carini spiega cosa ha vissuto dopo la gara con Imane Khelif: “Ho sacrificato tutta me stessa” A mente fredda la pugile Angela Carini ha raccontato cosa ha provato dopo il ritiro nella gara contro l’algerina Imane Khelif e ha rivelato cosa le ha detto Giorgia Meloni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La vicenda di Angela Carini continua a far discutere anche diverse ore dopo la fine della gara contro Imane Khelif, abbandonata dopo appena 45 secondi. I colpi subiti sono stati troppo forti e l'hanno portata ad andare via dal ring, senza salutare l'avversaria che negli ultimi giorni era stata al centro della bufera. A mente fredda l'atleta ha analizzato tutto ciò che è successo e ha raccontato l'incontro avvenuto nel pomeriggio con Giorgia Meloni che è a Parigi per assistere ad alcuni incontri sportivi degli azzurri.

La versione di Angela Carini

Parlando al TG1 la pugile ha ripercorso tutto quello che è accaduto sul ring. A caldo era scoppiata in lacrime, mentre ricordava il padre morto dopo le Olimpiadi di Tokyo e raccontava dei colpi troppo pesanti subiti dalla sua avversaria tunisina negli unici 45 secondi dell'incontro. Ma nel corso del telegiornale si è soffermata anche sulla delusione per il match andato in fumo immediatamente.

Tanti sacrifici che non si sono concretizzati e che adesso fanno malissimo a Carini, pervasa dalla delusione: "Mi sento abbastanza amareggiata, più che altro un po' delusa perché ho sacrificato tutta me stessa dopo Tokyo per essere qui e ora che è successo questo mi fa molto male".

L'incontro con Giorgia Meloni

Nel pomeriggio l'atleta ha incontrato anche Giorgia Meloni. La premier si è recata a Parigi per assistere ad alcuni incontri degli sportivi italiani e ha voluto parlare faccia a faccia anche con Angela Carini che ha raccontato com'è andata la loro chiacchierata: "Poco fa l'ho incontrata. L'ho ritrovata come una mamma quando incontra una figlia, si è immedesimata subito in me e mi ha accolta come una figlia. Quello che ho visto sono stati i suoi occhi quando mi ha guardata e ha detto ‘non mollare, oggi tutto questo non dipendeva da te. Vai avanti e credi nei tuoi sogni'. Questo mi ha dato grande forza".