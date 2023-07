Perché alcuni bagagli arrivano prima di altri al nastro trasportatore dell’aeroporto A spiegare la priorità che viene data ai diversi bagagli imbarcati è un addetto di un aeroporto che su TikTok ha mostrato il criterio con cui le valigie vengono sistemate nella stiva.

A cura di Valeria Aiello

L’estate è arrivata e per molti è tempo di vacanze. Che sia un weekend lungo o qualche settimana di ferie, una delle cose essenziali per partire è la valigia, soprattutto per chi vola in aereo e che, una volta giunto a destinazione, non vede l’ora di recuperare il proprio bagaglio imbarcato. A volte, quando si è tra gli ultimi a fare il check-in, si ha la fortuna di vedere la propria valigia tra le prime a fare capolino sul nastro trasportatore, ma non sempre questo “trucco” dell’ultima valigia a finire in stiva funziona.

A spiegare perché alcuni bagagli vengono scaricati prima di altri è un addetto dell’aeroporto di Vancouver, in Canada, che in un video su TikTok ha mostrato il processo di smistamento all’interno della stiva, spiegando il criterio di priorità che viene seguito al momento dell’imbarco e che, dopo l’atterraggio, finisce per determinare l’ordine di arrivo al nastro trasportatore.

Ad essere sistemati per primi sono i bagagli che viaggeranno fino all’ultima destinazione del volo, che vengono caricati in modo ordinato in fondo alla stiva, seguiti da quelli dei passeggeri che sono in transito. Vengono poi imbarcati i bagagli contrassegnati come fragili e infine quelli con priorità, che saranno quindi i primi ad essere scaricati e ad arrivare al nastro trasportatore.