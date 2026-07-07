Ora puoi fare una recensione solo se hai in mano lo scontrino: il nuovo codice dell’Antitrust

Agcm, più nota come Antitrust, ha diffuso il nuovo documento con le linee guida per le recensioni pubblicate online. Il punto principale riguarda la prova di acquisto: l’obiettivo è rendere obbligatoria la prova di acquisto, quindi lo scontrino, prima di recensire un prodotto o un servizio.

FANPAGE.IT | Lo scontrino è stato creato con l’intelligenza artificiale

Niente recensioni false, niente schemi di truffa per migliorare i voti, niente campagne per abbassare il rating di un locale. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato in questi giorni lo “Schema di Linee Guida volte a orientare le imprese nell’adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online”. È un documento che fino al 15 luglio è aperto a commenti e indicazioni. Il punto principale riguarda l’autenticità delle recensioni online. Da adesso per pubblicarle sarà necessario dimostrare di aver effettivamente acquistato un prodotto o un servizio. Il metodo più classico è lo scontrino ma dovrebbe essere previsto anche altro come la ricevuta della prenotazione o la fattura. Il documento è lungo sette pagine e cerca di tracciare qualche linea su come tutto questo dovrebbe essere applicato. Lo anticipiamo, non è semplice. Anche perché ci sono dei punti che possono essere dibattuti. Il primo è sul concetto di recensione: la definizione sembra molto larga e si muove anche molto più in là delle piattaforme dedicate a questi contenuti. Ve la riportiamo: “La nozione di “recensioni” dovrebbe essere intesa in senso ampio e comprendere qualsiasi giudizio, apprezzamento o valutazione espressa online, in qualsiasi forma, dai consumatori in relazione a beni o servizi o alle qualità e prestazioni del professionista che li offre”.

Definizione larga appunto perché a leggerla potrebbe includere anche i commenti. Se vedo il video di un nuovo ristorante sui social posso commentare solo dopo averci mangiato? Se vedo un video sui social di un ristoratore che parla del suo locale posso criticarlo o viene letta come recensione negativa? Anche perché i canali su cui cercare queste recensioni sono praticamente tutti quelli che esistono: “Ai fini delle Linee Guida, la nozione di “canali” dovrebbe essere intesa in senso ampio e comprendere qualsiasi strumento messo a disposizione dei consumatori per esprimere una recensione”.

Il divieto di cancellare le recensioni negative

Oltre all’obbligo di dimostrare l’acquisto di un prodotto o di un servizio, nelle linee guida c’è anche un passaggio che riguarda le recensioni negative. Il documento di Agcm è abbastanza chiaro: “I professionisti dovrebbero astenersi da pratiche idonee a manipolare le recensioni, quali, a titolo meramente esemplificativo: rimuovere o occultare le recensioni negative; scoraggiare la pubblicazione di giudizi negativi”. E ancora, tra le indicazioni rivolte ai professionisti c’è anche quella di avvisare gli utenti se le condizioni dei servizi recensiti sono cambiate: “I professionisti dovrebbero fornire altresì informazioni chiare in merito alle politiche eventualmente adottate con riferimento alle recensioni obsolete, o comunque non più rilevanti, in quanto non rappresentative delle condizioni attuali del prodotto o servizio”. Questo capita, ad esempio, quando ci sono cambi di gestione in un locale. Cambia tutto il servizio, il menù e i proprietari ma le recensioni sono ancora quelle del vecchio locale.