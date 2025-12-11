Ora potrai creare il tuo corto Disney con due righe: l’accordo con OpenAI

Il colosso dell’intrattenimento americano e l’azienda di sviluppo di intelligenza artificiale hanno siglato un accordo da un miliardo di euro che permetterà agli utenti di Sora, il generatore di video di OpenAI, di utilizzare i personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars per creare nuovi contenuti.

La Walt Disney Company ha siglato un accordo triennale con OpenAI, l'azienda di ChatGPT, diventando il primo grande partner a fornire una licenza per i propri contenuti su Sora, il generatore di video di OpenAI. Grazie all'intesa, gli utenti potranno creare cortometraggi ispirati ai loro personaggi preferiti, semplicemente fornendo pochi input testuali. Si tratta di una potenziale svolta per il mondo dell'intrattenimento, anche a fronte della portata finanziaria dell'operazione: complessivamente, la Disney investirà in OpenAI circa un miliardo di dollari.

Cosa prevede l'accordo Disney con OpenAI

L'offerta comprende oltre 200 figure tratte dal mondo della Disney, della Pixar e del vasto cosmo di franchise creati e acquisiti nel tempo, come l'universo Marvel e quello di Star Wars. Questo significa che da oggi gli utenti di Sora potranno creare video con protagonisti del calibro di Topolino, Minnie, Ariel, Simba, Iron Man, Capitan America, Darth Vader e Baby Yoda. Simili creazioni potranno poi essere condivise sui social, e una selezione di questi video sarà disponibile anche su Disney+. Parallelamente, ChatGPT Images consentirà di trasformare un prompt di poche parole in immagini animate, sempre attingendo agli universi Disney, senza però coinvolgere voci o volti degli attori.

"Riunendo le storie e i personaggi iconici Disney con la tecnologia rivoluzionaria di OpenAI, mettiamo l'immaginazione e la creatività direttamente nelle mani dei fan Disney in modi mai visti prima, offrendo loro modi più ricchi e personali per entrare in contatto con i personaggi e le storie che amano", ha annunciato Robert A. Iger, CEO della Walt Disney Company.

L’accordo va però oltre le mere questioni dei diritti di utilizzo per i prodotti creativi. Disney diventa infatti anche un grande cliente di OpenAI, impiegando le sue Application Programming Interface (API) – ossia quegli insiemi di regole che permettono a due programmi di comunicare tra loro – per sviluppare nuovi strumenti e prodotti, inclusi i servizi per Disney+, e introducendo ChatGPT per i propri dipendenti.

Un patto per tutelare utenti e diritti d'autore

Entrambe le aziende hanno sottolineato l'impegno verso un uso responsabile dell’IA, con politiche volte a garantire la sicurezza degli utenti e il rispetto dei diritti dei creatori. OpenAI, da parte sua, proseguirà nell'implementazione di controlli per prevenire contenuti illegali o dannosi e per assicurare un utilizzo appropriato dei dati e delle proprietà intellettuali.

Sora e ChatGPT Images dovrebbero iniziare a generare i primi video prodotti dai fan all'inizio del 2026, aprendo la strada a una nuova era di storytelling interattivo, dove la fantasia del pubblico si fonde con l'immaginario di alcuni dei franchise più iconici del mondo. Sarà l'inizio di una nuova era creativa o assisteremo al proliferare di contenuti demenziali (e non di rado offensivi) come accaduto con i Brain Rot di italica invenzione? Solo il tempo e la fantasia degli utenti potranno fornirci una risposta.