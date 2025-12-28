Tecnologia
video suggerito
video suggerito

Betty Boop è libera, ma il suo destino è molto simile agli altri personaggi con il copyrifght scaduto

Betty Boop e altri classici del 1930 entrano nel pubblico dominio: libri, film, musica e personaggi storici ora possono essere liberamente usati, reinterpretati e trasformati, anche in versione horror.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Elisabetta Rosso
0 CONDIVISIONI
Immagine

Accade ogni anno: il 1° gennaio, un’intera generazione di opere artistiche e culturali viene liberata dai vincoli del copyright. Nel 2026, toccherà a migliaia di creazioni del 1930 – tra libri, film, composizioni musicali e opere d’arte – che entreranno nel dominio pubblico, aprendo così nuove possibilità di fruizione, studio e reinterpretazione dopo quasi un secolo di protezione legale.

Tra i protagonisti di questa edizione c’è la prima versione di Betty Boop, di Pluto, all’epoca chiamato Rover, e nove nuovi cartoni di Mickey Mouse. Queste versioni “storiche” sono ora accessibili a chiunque e possono essere liberamente usate, adattate o reinterpretate senza dover chiedere permessi o pagare diritti agli autori o ai loro eredi

Cosa significa davvero “libero da copyright”

Quando un’opera entra nel pubblico dominio, non è più protetta dalle leggi sul diritto d’autore: chiunque può copiarla, distribuirla, modificarla o inserirla in nuove creazioni Questo vuol dire che un regista, uno scrittore o un artista può usare quei personaggi o quelle storie come base per nuovi lavori senza temere cause per violazione di copyright.

Leggi anche
Ora potrai creare il tuo corto Disney con due righe: l'accordo con OpenAI

È importante precisare che ciò vale solo per le versioni specifiche delle opere uscite nel 1930: elementi successivi introdotti in anni successivi (come tratti aggiuntivi ai personaggi o nuove storie) restano protette da copyright fino a quando non matureranno a loro volta l’età richiesta dalla legge.

Il destino dei personaggi non coperti da copyright

Il dominio pubblico è il naturale contrappeso del copyright: le leggi tutelano gli autori per un tempo limitato, ma poi le opere diventano patrimonio comune, pronte per essere reinterpretate e trasformate. Film recenti come Frankenstein di Guillermo del Toro o Wicked: For Good di Jon Chu sarebbero stati impossibili senza la liberazione dei romanzi originali di Mary Shelley e L. Frank Baum.

Alcune rivisitazioni possono sorprendere o lasciare perplessi, come i film horror su Popeye, entrato nel dominio pubblico nel 2025. Spesso infatti i personaggi liberi da copyright vengono reinterpretati in versioni splatter o dark. Oltre a Popeye, Winnie The Pooh o Bambi. Sembra che la stessa sorte spetti a Betty Boop. È già in lavorazione in film horror dedicato al personaggio. Non solo, nel 2026 arriverà anche uno slasher con Minnie Mouse, a conferma di come il dominio pubblico stia dando nuova vita – e nuove sfumature oscure – ai classici dell’animazione.

Intelligenza artificiale e copyright: nuove sfide per il dominio pubblico

Con l’intelligenza artificiale (AI), il rapporto tra creazione e copyright è diventato cruciale. Sorpattutto se pensiamo al futuro, infatti, negli Stati Uniti solo le opere con un contributo creativo umano possono essere protette: contenuti generati interamente da IA non hanno diritto d’autore e rientrano automaticamente nel pubblico dominio. Questo può essere un problema.

Gli algoritmi si addestrano spesso su testi, immagini e suoni protetti, generando controversie legali su come bilanciare diritti d’autore e innovazione. Con l’arrivo dell’IA, il tema del copyright divenda ancora più attuale e rende più urgente riflettere su come tutelare il patrimonio culturale pur permettendo nuove forme di creatività.

Tecnologia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Cos’è la maschera ipossica, l’attrezzo usato da Silvert Bakken la notte in cui è morto
Il dispositivo per simulare l'allenamento in alta quota
La morte di Sivert Bakken
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tecnologia
api url views