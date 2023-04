Ora i droni vengono usati anche sulle strade per monitorare chi guida male Il progetto è stato avviato nel Regno Unito, a cominciare dalle contee del Devon e della Cornovaglia. Una volta che il drone individua un comportamento pericoloso alla guida viene avvisata subito una pattuglia che intercetta il veicolo.

A cura di Valerio Berra

Sembra quasi un’operazione militare. Da una centrale di comando mobile un’operatore estrae il drone necessario per la missione. Lo assembla, inserisce le batterie e lo mette sulla pista di atterraggio e decollo dedicata a questi quadricotteri. A questo punto inizia la fase di monitoraggio. Le auto e le moto che corrono sulla strade vengono identificate, viene calcolata la loro velocità e valutato il modo in cui stanno guidando. Al primo problema viene fatta partire una pattuglia.

Il programma di monitoraggio delle strade attraverso i droni è stato avviato dalla polizia del Regno Unito ed è in fase di sperimentazione sulle strade di due contee: Cornovaglia e Devon, due territori a ovest di Londra. L’obiettivo è quello di ridurre gli incidenti, soprattutto quelli in cui sono coinvolti dei motociclisti.

A specificarlo è stato l’ispettore capo della polizia stradale nelle due contee Ben Asprey: “Purtroppo l’anno scorso è stato un anno terribile per gli incidenti gravi e mortali che hanno coinvolto motociclisti. Nel 2022, 16 motociclisti sono stati uccisi sulle strade del Devon e della Cornovaglia, la cifra più alta degli ultimi cinque anni".

Come vengono analizzati i filmanti delle strade

Tutto avviene in tempo reale. Da quello che si può vedere nei video di dimostrazione pubblicati sul progetto, le immagini registrate dal drone vengono trasmesse e analizzate in tempo reale. Sembra di avere davanti una di quelle inquadrature usate dai droni da guerra per individuare i bersagli. Prima viene identificato il veicolo e poi la sua velocità viene valutata attraverso il confronto con una serie di punti fissi.