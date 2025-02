Ora gli Stati Uniti minacciano di spegnere internet all’Ucraina: l’indiscrezione di Reuters su Starlink

video suggerito

In un reportage firmato dai giornalisti Andrea Shalal e Joey Roulette, viene spiegato che i negoziatori scelti dalla Casa Bianca avrebbero cominciato a fare pressione su Kiev per farle accettare l'accordo sull'estrazione delle terre rare. Se l'accordo dovesse saltare, potrebbe saltare anche la copertura internet garantita da Starlink.

A cura di Valerio Berra

In un reportage pubblicato in esclusiva dall’agenzia stampa Reuters possiamo leggere uno dei primi retroscena della nuova fase di trattative sull’Ucraina. Secondo i giornalisti Andrea Shalal e Joey Roulette in questo momento i negoziatori scelti dalla Casa Bianca starebbero pressando su Kiev per gli accordi di accesso alle terre rare, una formula per cui si includono diversi materiali tra cui litio e titanio, fondamentali per l’industria dell’elettrico.

A inizio febbraio era stato lo stesso Donald Trump a spiegare che l’acceso ai giacimenti di terre rare presenti in Ucraina potrebbe essere una moneta di scambio per garantire ancora aiuti all’Ucraina. Certo, con qualche sproporzione visto Trump ha parlato di 500 miliardi di dollari di terre rare mentre gli aiuti dati dagli Stati Uniti sono stati attorno 114 miliardi di dollari, secondo Ukraine support tracker.

Il nodo Starlink: qual è il legame con le terre rare

Il punto più importante del retroscena di Reuters però è un altro. Tre fonti avrebbero confermato che ora i negoziatori stanno spingendo sul nodo Starlink per favorire l’accordo sulle terre rare: se salta l’accesso, salta anche Internet. Starlink è la rete satellitare per garantire internet satellitare a banda larga.

Con l’inizio della guerra le truppe di Mosca hanno distrutto parte delle infrastrutture di terra: Starlink è l’unico modo per connettersi a internet in molte zone dell’Ucraina. Viene usato sia dai civili che dall’esercito. L’azienda proprietaria di Starlink è la SpaceX guidata da Elon Musk.

Melinda Haring, ricercatrice dell’Atlantic Council, ha spiegato a Reuters quali sarebbero le conseguenze per l’Ucraina se venisse chiuso l’accesso a Starlink: “Perdere Starlink cambierebbe tutti gli equilibri”. Starlink al momento è essenziale per guidare i droni, uno dei pilastri della strategia militare di Kiev.