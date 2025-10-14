Ora devi pagare 12.600 euro per incontrare il tuo autore preferito: il caso Hara al Lucca Comics

1750 euro. È la cifra richiesta per incontrare Testuo Hara, l’autore di Ken il Guerriero, a Lucca Comics&Games 2025. Andata immediatamente sold out, questa rappresenta la prima fascia denominata “Gold” e permette di incontrare il Sensei e fare una foto con lui. Si passa poi alla fascia "Platinum", che costa 4900 euro e garantisce un incontro, una foto e una firma su un oggetto acquistato nello shop Coamix, la casa editrice giapponese fondata dallo stesso Hara. La terza fascia è la "Diamond", acquistabile al prezzo di 6000 euro e include quanto offerto dalla "Platinum" con l’aggiunta di una dedica personalizzata su un oggetto portato da casa. Non è finita: l’ultima fascia, la “Elite”, permette incontro, foto, un disegno originale di Kenshiro, completo di dedica personalizzata su shikishi, la tradizionale tavoletta giapponese usata per gli autografi. Il prezzo è di 12.600 euro.

Il malcontento dei fan

La notizia ha generato un’ondata di critiche nei confronti dell’organizzazione. Le cifre richieste per incontrare Testuo Hara non si sono mai viste in Italia. A questi si aggiungono i prezzi per raggiungere, pernottare e partecipare a Lucca Comics&Games, la più grande fiera pop d’Europa. Orientativamente il costo, tra treni, B&B in città e biglietti per due giorni di fiera, può superare gli 800 euro. Una situazione che ha portato alla pubblicazione di reel, TikTok e post polemici contro Lucca Comics&Games, ribattezzata ironicamente sui social come “Lucra Comics”.

In realtà la situazione è ben più complessa. Lucca Comics&Games e Panini sono i soggetti ospitanti. I pacchetti invece sono offerti dalla Coamix, la casa editrice di Hara, già abituata ad eventi del genere in Giappone. Come precisato dall’organizzazione della fiera toscana sotto a un reel di Oni_Riki incentrato sulla questione pacchetti, gli incontri e i panel con l’autore di Ken il Guerriero sono inclusi nel regolare biglietto. “Oltre a questo”, riporta Lucca Comics&Games, “Panini ha organizzato un’iniziativa che permetterà a oltre 300 fan di ricevere una firma di Testuo Hara. In tutto, oltre 2000 persone potranno assistere a una serie di incontri”. L’iniziativa di Panini si riferisce alla lotteria organizzata dalla storica casa editrice italiana.

Chiarite le responsabilità, resta il nodo centrale: il prezzario per incontrare Hara apre un precedente mai visto in Italia. Perché se è vero che queste pratiche sono diffuse in Giappone, dove c’è una cultura e uno stile di vita che permettono di partecipare con più serenità a iniziative del genere, in Italia rischia di rendere elitario l’incontro tra chi crea cultura, come l’autore di un manga che ha fatto la storia, e chi ne fruisce, cioè il pubblico. Si innesca dunque una dinamica che separa tra "fan di serie A" e "fan di serie B"; tra chi può permettersi 12.600 euro per uno shikishi firmato e chi può sperare di vincere una lotteria e ascoltare da lontano il proprio beniamino durante un panel. Sappiamo che nell’epoca dei social, dove è necessario testimoniare tutto, una foto mancata con il proprio idolo può portare a sentimenti di esclusione e FOMO (Fear of Missing Out). Ma non è solo una questione di possibilità. Come riportato dal giornalista culturale Gianmaria Tammaro in un post su Facebook: “Stiamo dopando un sistema già fragile e traballante. E non c'entra essere ricchi o meno. C'entra essere consapevoli delle conseguenze di ogni azione”.