Nuova funzione su WhatsApp, ora c’è un tasto per scansionare in modo perfetto i tuoi documenti La piattaforma di messaggistica ha introdotto in questi giorni una funzione per scansionare i documenti. WhatsApp accede alla telecamera, individua il documento di cui avete bisogno e lo ritaglia in automatico. Non solo: è in grado anche di esaltare i contrasti e sistemare la saturazione dei colori per rendere il documento più leggibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Su WhatsApp è arrivata una nuova funzione per scansione i documenti direttamente dall’app. Negli ultimi mesi sembra che Meta abbia iniziato a investire in modo massiccio sulla piattaforma, viste tutte le nuove funzioni arrivate. Tra tutte ricordiamo che da qualche settimana è possibile trascrivere i messaggi audio senza aprirli. Un’ottima soluzione per chi è allergico a questo formato.

La nuova funzione implementata sulla piattaforma permette di scansione direttamente dei documenti per poi inviarli. Il roll out, cioè la distribuzione, è cominciato in questi giorni. Noi l’abbiamo provata su un sistema operativo iOS. Funziona molto bene, soprattutto perché permette di ritagliare in automatico i documenti e sistemare i contrasti per far risaltare il testo.

In questo articolo vi spieghiamo tutti i passaggi per utilizzare questa nuova opzione. L’unica avvertenza che vi lasciamo è che per usarla è necessario avere una versione aggiornata dell’app. Se non la trovate provate ad andare su Play Store o App Store per verificare di avere l’ultima versione disponibile di WhatsApp. Se non lo trovate subito non preoccupatevi, è possibile che per il vostro smartphone o per il vostro sistema operativo non sia ancora disponibile. Nel caso non disperate: basterà aspettare qualche giorno.

Come scansionare un documento su WhatsApp

Per scansionare un documento su WhatsApp questi sono i passaggi da seguire:

Apri WhatsApp

Tocca il tasto +

Tocca l’opzione Documento

Scegli Scansione Documento

Solleva lo smartphone abbastanza da inquadrare il documento

A questo punto l’app evidenzierà in verde la porzione di foto del documento

Scattate quando siete soddisfatti dell’inquadratura

Se vi piace il risultato inviate il documento, altrimenti ripetete l’operazione

WHATSAPP | Le opzioni della nuova funzione "Scansiona Documento"