Netflix potrebbe avere un menù segreto: durante un test compare la AI Mode

La casuale scoperta di una voce chiamata “AI mode” fa pensare all’imminente integrazione dell’intelligenza artificiale nell’interfaccia di Netflix per integrare conversazioni in linguaggio naturale, proprio come avviene con i moderni chatbot.

Dal 2015, anno del suo sbarco in Italia, l'esperienza di navigazione di Netflix è stata più o meno sempre la stessa. Un menù di navigazione, una serie di caroselli orizzontali suddivisi per classifiche, generi e preferenze dell'utente, una barra di ricerca per trovare i titoli desiderati. L'anno scorso la piattaforma ha introdotto un importante restyiling per aiutare le persone a ridurre il tempo passato a scegliere cosa guardare ma, tutto sommato, le dinamiche di fondo sono rimaste più o meno le stesse. Ora però qualcosa di grosso potrebbe bollire in pentola e, tanto per cambiare, c'entra l‘intelligenza artificiale. L'indizio arriva da una scoperta fatta da Matteo Campofiorito del sito specializzato HDBlog.

Mentre stava usando l'app di Netflix per Smart TV Samsung, Campofiorito ha visto comparire per pochi istanti una nuova voce nel menu chiamata "AI Mode", accompagnata dall'etichetta "NEW". Il tentativo di esplorare la funzione si è però concluso con un messaggio di errore e, dopo il riavvio dell'applicazione, la voce è scomparsa del tutto.

Come potrebbe funzionare AI Mode su Netflix

Sebbene la funzione non fosse utilizzabile, l'interfaccia mostrata ha lasciato intuire quale potrebbe essere la direzione scelta da Netflix. Da quel poco che si è visto, AI Mode sembrerebbe infatti ispirarsi all'AI Mode di Google Search, proponendo un sistema di ricerca basato sulle interazioni con linguaggio naturale. Traduzione: invece di sfogliare categorie o digitare semplici parole chiave, in questa versione gli utenti possono chiedere direttamente ciò che desiderano, parlando come se si stessero rivolgendo a un amico che dispone di una videoteca sterminata.

Qualora tale ipotesi diventasse realtà, gli utenti non solo potranno accedere ai contenuti preferiti inoltrando comandi come "Fammi vedere l'ultima stagione di Stranger Things", ma avranno anche la possibilità di richiedere consigli e proposte sulla base di input ben più generici come "Voglio vedere un film di paura ambientato nell'Ottocento" o "Indicami una serie da poter guardare con dei bambini piccoli".

La comparsa lampo della nuova voce di menu suggerisce che la funzione scoperta potrebbe essere di un rollout limitato lato server o un semplice un test per verificare nuove funzioni prima del rilascio pubblico. Non si può escludere nemmeno un errore di visualizzazione, ma il fatto che la dicitura fosse già presente e identificata con il nome "AI Mode" lascia pensare che il progetto sia in una fase di sviluppo avanzata.

Quale intelligenza artificiale dietro la nuova funzione?

La suggestione di una nuova interfaccia Netflix integrata dall'IA pone il dubbio su quale modello gestirà le nuove funzioni. A rigor di logica, la partnership più papabile sembra essere quella con Open IA, la casa sviluppatrice di ChatGPT. Dopotutto, nel maggio 2025 la stessa Netflix aveva annunciato un accordo con l'azienda di Sam Altman per sviluppare una nuova homepage sempre più interattiva. Ora potremmo trovarci alla viglia dello step definitivo che completerà questa sperimentazione. Un'altra ipotesi è porta invece a Gemini, il modello IA di Google, la cui impostazione sembra simile a quella osservata durante il fugace test. Per ora Netflix non sembra intenzionata a rilasciare comunicazioni ufficiali.

L'intelligenza artificiale è sempre più centrale per Netflix

Anche se Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente AI Mode, la direzione intrapresa dall'azienda appare sempre più chiara. Oltre a sperimentare strumenti per migliorare la ricerca dei contenuti, la piattaforma continua a investire nell'intelligenza artificiale anche sul fronte della produzione audiovisiva. Ne è un esempio la recente acquisizione della startup InterPositive, co-fondata dall'attore e regista Ben Affleck, per un valore di 587 milioni di dollari. Questo nuovo strumento offrirà alle produzioni della piattaforma nuovi strumenti AI capaci di supportare le fasi di post-produzione, migliorando elementi come illuminazione, sfondi o inquadrature mancanti.