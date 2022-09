Nasce lo Steve Jobs Archive, il sito con tutti gli scatti d’epoca del fondatore di Apple L’archivio digitale è stato annunciato in concomitanza con il lancio dell iPhone14: in questo museo virtuale sarà presente anche materiale inedito.

A cura di Elisabetta Rosso

È un’eredità, e ora è accessibile a tutti. Gli amici e la famiglia di Steve Jobs hanno presentato, mercoledì 7 settembre, lo Steve Jobs Archive. Il sito per celebrare e ricordare il fondatore di Apple. “Anche se abbiamo alcuni manufatti e del materiale reale, l’archivio è molto più incentrato sulle idee”, spiega Laurene Powell, vedova di Jobs, alla conferenza Vox Media. D’altronde prima tutto il resto Steve Jobs è stato un visionario. La presentazione di questo archivio è stata organizzata poche ore dopo quella dei nuovi iPhone 14.

Ha contribuito a creare il gusto della cultura moderna, ha ridefinito l’era digitale e anche quando ha fallito Steve Jobs lo ha fatto bene. Si pensi a NeXT, la società di computer fondata durante l’esilio da Apple. Non è mai diventato un successo commerciale, ma è stato pioniere in ambito tecnologico. Il World Wide Web è stato creato su un computer NeXT e oggi il software è il cuore dei sistemi operativi Apple. L’archivio ritrae la complessità del titano tecnologico. Percorre a tappe la sua vita con video, audio e frasi. Sarà presente anche materiale inedito, rivela un comunicato.

In alto, per prima cosa viene riportata una mail che Jobs inviò a sé stesso il 2 settembre del 2010. Una lettera d’amore verso l’umanità. “Amo e ammiro la mia specie, viva e morta, e dipendo totalmente da loro per la mia vita e il mio benessere”. A fondo pagina, invece, si legge in calce: “Con rispetto per il passato e entusiasmo per il futuro, lo Steve Jobs Archive offre alle persone strumenti e opportunità per dare il proprio contributo. Stiamo costruendo programmi, borse di studio, raccolte e partnership che riflettono i valori di Steve e portano avanti il suo senso di possibilità”.

Secondo Laurene Powell, l’archivio è “radicato nell’idea di Steve che, al di fuori del mondo naturale, tutti i sistemi che governano la nostra vita sono stati costruiti e progettati da altri umani. Una volta che hai questa intuizione, capisci che tu, come essere umano, puoi cambiarla, stimolarla, forse, interrogarla e allungarla. In questo modo avviene il progresso umano”.