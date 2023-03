Morto Michele “Naspi” Rossiniello, tiktoker di Foggia. Il suo ultimo video: “In questo periodo voglio essere felice” 39 anni, originario di Foggia, Michele Rossiniello aveva un discreto seguito su TikTok: 200.000 follower e quasi 9,5 milioni di like.

A cura di Valerio Berra

Gli ultimi video sono stati pubblicati sul suo account TikTok solo poche ore fa. Qualche sketch comico, qualche spezzone di vita quotidiana a Foggia e poi una clip in cui mostra la ring light, la luce circolare con attacco per smartphone usata per registrare video sui social. Michele “Naspi” Rossiniello, 39 anni, è morto ieri. Le cause del decesso sono ancora da chiarire. Con l’account @michelenaspi, l’uomo aveva raggiunto anche un discreto seguito su TikTok: 200.000 follower e 9,5 milioni di like.

Fra i messaggi che stanno arrivando in queste ore c’è anche quello della ASD Ginnastica Capitanata Foggia, dove si allenava uno dei suoi due figli: “Tutta L A.S.D. si associa al dolore per la perdita improvvisa del caro papà del nostro atleta. Riposa in pace Michele condoglianze a tutta la famiglia”.

I messaggi pubblicati sui social

Appena è cominciata a circolare la notizia della morte il suo profilo su TikTok si è riempito di messaggi. L’ultimo video è arrivato a quasi un milione di visualizzazioni. Sotto ci sono già centinaia di commenti: “Michele ho seguito la tua live ieri sera, volevi salutare tu al mattino la Tesy, per poi andare a lavorare….top love, come dicevi tu”.

E ancora: “Che tristezza …È strano pensare come ci si possa affezionare qui virtualmente ,eppure è così e come si fa ora a pensare a questa grande mancanza”. Nel video Michele si stava cucinando un panino: “In questo periodo non voglio fare la dieta, voglio solo stare bene con me stesso”.