Milo Manara contro Elon Musk: “Usa i miei disegni come meme, gli faccio causa?” Non è la prima volta che questa tavola di Milo Manara viene usata come meme: già negli scorsi anni era stata vista circolare nell’ambiente delle cripto. Il fummettista italiano ha chiesto sui social: “Che ne dite se gli faccio causa, chiedendogli 44B miliardi di dollari di risarcimento? Così potrei ricomprare Twitter e ridarlo in gestione a qualcun altro!”.

A cura di Valerio Berra

“Vorrei che Elon Musk fosse obbligato a twittare mille volte: Non userò mai più i disegni di Milo Manara senza permesso”. Questa immagine di un Elon Musk impegnato a ricopiare la stessa frase alla lavagna come fosse Bart all’inizio di una puntata dei Simpson è stata tracciata da Milo Manara. Il fumettista italiano è noto per aver creato uno stile di disegno in cui l’illustrazione si fonde con la sensualità, dalla corsara Jolanda alla collaborazione con Marvel per X-Men: Ragazze in fuga, fino agli ultimi lavori per la serie animata Adrian, di Adriano Celentano.

Negli ultimi giorni una delle sue tavole è finita anche nel feed del profilo Twitter di Elon Musk. Qui la tavola viene riutilizzata come meme, un tipo di comunicazione che piace parecchio all’uomo o più ricco del mondo. Ve lo lasciamo qui sotto, non lo spieghiamo per evitare l’effetto Tenente Silvestri a una Pezza di Lundini. Il tema è quello del ritorno di Donald Trump sulla piattaforma, ora possibile grazie a un sondaggio lanciato dal nuovo Ceo. Musk non è stato il primo a utilizzare questa tavola, a tema tentazione, come base di un meme. Già nel 2021 si trovano occorrenze in post sui social che riguardano soprattutto il mondo delle cripto.

“Che ne dite se gli chiedo 44 miliardi di dollari?”

Milo Manara però non si è fermato alla segnalazione. Nel post in cui segnala l’appropriazione indebita del suo disegno chiede anche ai suoi follower: “Che ne dite se gli faccio causa, chiedendogli 44 miliardi di dollari di risarcimento? Così potrei ricomprare Twitter e ridarlo in gestione a qualcun altro!”. Non solo. Manara ha anche ripubblicato una nuova versione del meme in cui questa volta è lui a pregare per resistere alla tentazione di espropriare una montagna di Dogecoin a Elon Musk.