Meta interviene in Brasile: Facebook e Instagram cancellano i post di chi sostiene l’assalto Meta ha irrigidito le sue politiche sulla copertura di questo tipo di proteste dopo l’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio del 2021.

A cura di Valerio Berra

“Violating event”, tradotto a spanne “evento di violazione”. È così che Meta ha deciso di bollare gli assalti che nel pomeriggio di domenica 8 gennaio hanno portato migliaia di persone ad attaccare i tre palazzi governativi più importanti di Brasilia: Parlamento, Presidenza e Corte Suprema. L’attacco è stato organizzato da gruppi di sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro e nei modi e nelle intenzioni ricorda l’attacco al Campidoglio avvenuto negli Stati Uniti il 6 gennaio 2021.

Un portavoce di Meta ha spiegato alla BBC che cominceranno ad essere rimossi i post "che invitano le persone a prendere le armi o invadere con la forza il Congresso, il palazzo presidenziale e altri edifici federali”. Il ban quindi sarà valido per Facebook, Instagram e WhatsApp. Durante l’attacco al Campidoglio proprio Meta era stata criticata per aver lasciato circolare sulle sue piattaforma contenuti che riprendevano e esaltavano gli atti vandalici.

Cosa vuol dire l’etichetta “Violating event”

Considerare un evento “violating event” vuol dire attribuirgli una priorità diversa nelle procedure di moderazione. In pratica i contenuti che riguardano gli assalti verranno analizzati prima degli altri dai team dedicati alla moderazione e la rimozione sarà più rapida e più netta. A spiegarlo è sempre il portavoce di Meta che ha diffuso le informazioni sulle nuove policy: “Abbiamo definito le proteste in Brasile come un “violating event”, il che significa che rimuoveremo i contenuti che supportano o elogiano queste azioni. Stiamo seguendo attivamente la situazione e continueremo a rimuovere i contenuti che violano le nostre norme”.