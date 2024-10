video suggerito

Mark Zuckerberg entra in un club molto esclusivo: ne fanno parte solo tre persone Mark Zuckerberg, classe 1984, ha superato con il suo patrimonio la soglia dei 200 miliardi di dollari. È un risultato a cui in questo momento sono arrivate solo tre persone in tutto il mondo: oltre al fondatore di Facebook ci sono solo Jeff Bezos e Elon Musk. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’aspetto di Mark Zuckerberg è molto cambiato dalla pandemia. Il fondatore di Facebook e proprietario di Instagram e WhatsApp ha ormai abbandonato le vesti del miliardario nerd completamente concentrato sulle sue aziende. Non indossa più magliette tutte uguali con il logo di Facebook, i suoi capelli non sono tagliati in modo perfettamente funzionale. Ora porta una chioma riccia, collabora con lo stilista Mike Amiri e si dedica alle arti marziali. Il Washington Post ha dedicato un analisi su di lui dal titolo Inside the bro-ification of Mark Zuckerberg.

Ma non è solo l’aspetto di Mark Zuckerberg ad essere cambiato. Da qualche giorno è anche entrato a far parte di un club tanto esclusivo da avere solo tre persone al suo interno: le altre due sono Elon Musk e Jeff Bezos. Secondo la classifica del Bloomberg Billionaires Index il patrimonio personale di Mark Zuckerberg ha superato i 200 miliardi di dollari.

Quali sono le tre persone più ricche del mondo

Lo ricordiamo. Le classifiche che trovate su questo tipo di patrimoni variano soprattutto in base al valore azionario delle aziende. Quindi Mark Zuckerberg non ha effettivamente 200 miliardi di dollari in gettoni d’oro difesi in un deposito. Semplicemente Meta, la sua società, ha avuto negli ultime mesi un balzo in Borsa. Il motivo? Come ormai succede spesso la risposta è semplice: l’intelligenza artificiale.

Dal novembre del 2022 il valore delle azioni di Meta non ha mai smesso di crescere. Il 25 settembre durante l’evento Meta Connect, l’ormai secondo uomo più ricco del mondo ha parlato di tutte le implementazioni di Meta AI, l’intelligenza artificiale sviluppata da Meta. Un intelligenza artificiale che già può arrivare a milioni di utenti, vista la diffusione dei prodotti Meta.

Questi annunci hanno generato un balzo in Borsa. Ora Meta è la 7° società al mondo per capitalizzazione di mercato: ha 1.507 miliardi di dollari di valore. Mark Zuckeberg è il secondo uomo più ricco del mondo con un patrimonio stimato di 211 miliardi di dollari. Sopra di lui c’è Elon Musk: 263 miliardi di dollari. Sotto Jeff Bezos: 209 miliardi di dollari.