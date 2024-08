video suggerito

Zuckerberg svela i retroscena del Covid: “Mi pento di aver ceduto alle pressioni dalla Casa Bianca” In una lettera inviata al capo dell’House Judiciary Committee, il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg ha detto di aver ricevuto pressioni dalla Casa Bianca durante il periodo del Covid-19. Nella lettera dice anche che non finanzierà in alcun modo i candidati presenti a questa campagna elettorale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le ultime parole scritte da Mark Zuckerberg faranno discutere. Il fondatore di Facebook e capo di Meta ha scritto in una lettera inviata House Judiciary Committee, capo del Comitato di Giustizia della Camera dei rappresentati degli Stati Uniti. Qui dentro sono spiegate le scelte seguite da Facebook durante gli anni del Covid-19, quando sul social sono iniziate a circolare informazioni non chiare e soprattutto non corrette sulla pandemia e sui vaccini.

Qui Zuckerberg chiarisce per la prima volta un retroscena. Nella sua lettera, come riportato dal quotidiano britannico The Guardian, spiega di aver ricevuto pressioni dalla Casa Bianca sulla moderazione dei contenuti durante la pandemia. Tra i contenuti che la Casa Bianca aveva chiesto di moderare c’erano anche post scritti con toni satirici. Queste le parole di Zuckerberg:

“Nel 2021, alti funzionari dell’amministrazione Biden hanno ripetutamente fatto pressione sui nostri team per mesi affinché censurassero determinati contenuti sul Covid-19, tra cui umorismo e satira, e hanno espresso molta frustrazione nei confronti dei nostri team quando non eravamo d’accordo”.

Il giudizio del capo di Meta: “Quella pressione era sbagliata”

A tre anni di distanza, ora il giudizio di Mark Zuckerberg è cambiato: “Sono convinto che non dovremmo compromettere i nostri standard di contenuto a causa delle pressioni di qualsiasi amministrazione. Quella pressione era sbagliata”. Le frasi di Mark Zuckerberg sono state rilanciate dalla pagina Facebook del Comitato di Giustizia, le potete trovare su Facebook cercando House Judiciary Committee.

Leggi anche Kaspersky non potrà più essere usato negli Stati Uniti: quali sono le accuse della Casa Bianca

I commenti sono molto esposti, in linea con una battaglia contro la moderazione delle Big Tech intrapresa da tempo dai repubblicani. L’ultimo che possiamo vedere mentre scriviamo questo articolo si riferisce ai finanziamenti di Mark Zuckerberg per le elezioni: “Ha detto che non farà donazioni per questa campagna elettorale. Questo è giusto. È una grande vittoria per l’integrità delle elezioni”.