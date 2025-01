video suggerito

L'uomo che ha vissuto 130 giorni sott'acqua: "Record mondiale per costruire una civiltà sottomarina" Secondo Rudiger Koch, ingegnere aerospaziale tedesco, la vita sott'acqua potrebbe essere un'alternativa valida: "Stiamo cercando di dimostrare che i mari sono un ambiente vitale per l'espansione umana e possiamo stabilirci in modo permanente."

A cura di Elisabetta Rosso

Rudiger Koch all'interno della capsula

A largo della costa di Panama, a 11 metri sotto la superficie del mare, c'è una capsula di 30 metri quadrati. Lì, Rudiger Koch, 59 anni, ha vissuto per 130 giorni, stabilendo un nuovo record mondiale. L'ingegnere spaziale tedesco è l'uomo che è rimasto più a lungo sott'acqua senza depressurizzazione.

“È stata una grande avventura e ora che è finita ho quasi un po' di rimpianto in realtà. Mi è piaciuto molto trascorrere il mio tempo qui”, ha raccontato Koch. "È bello quando tutto si calma, si fa buio e il mare diventa incandescente. È impossibile da descrivere, è qualcosa che bisogna sperimentare sulla propria pelle."

Koch ha battuto il record finora detenuto da Joseph Dituri, professore all'University of South Florida che è rimasto per 100 giorni in un appartamento di 55 metri quadri sul fondo dell'oceano vicino alla costa di Key Largo, Florida.

Il test di Kotch sul fondo del mare

Koch ha vissuto in 30 metri quadri per più di due mesi. Nella capsula aveva un letto, servizi igienici, una tv, un computer, internet e una cyclette, ma non c'era doccia e vera e propria. "Sarà la prima cosa che farò quando tornerò sulla Terra", aveva raccontato durante l'esperimento a CBS News.

Non ha vissuto isolato, la sua capsula infatti era collegata a una struttura in mezzo al mare, a 15 minuti di barca dalla costa. Un tubo con all'interno una scala a chiocciola ha permesso a medici e media di raggiungere Koch nella sua capsula sott'acqua durante l'esperimento.

I pannelli solari in superficie hanno fornito l'energia necessaria per alimentare la piccola abitazione, e le telecamere hanno filmato 24 ore su 24 Kolch per monitorare la sua salute fisica e assicurarsi che rimanesse all'interno della capsula.

A cosa servono questi test sott'acqua

Secondo Koch bisogna "cambiare il modo in cui guardiamo alla vita umana". La vita sott'acqua potrebbe essere un'alternativa valida, "e stiamo cercando di dimostrare che i mari sono un ambiente vitale per l'espansione umana e possiamo stabilirci in modo permanente", ha spiegato all'Agence France Presse.

Non solo. Come ha dimostrato Dituri, ex detentore del record, rimanere sott'acqua potrebbe estendere la vita umana e prevenire le malattie legate all'invecchiamento. Dituri, infatti, durante i suoi test ha registrato un abbassamento della pressione, del colesterolo e dei livelli di infiammazione, tra i benefici c'è stato anche il miglioramento del sonno. Non solo, la pressione iperbarica per brevi periodi di tempo ha accelerato la guarigione delle ferite, e ha catalizzato la replicazione cellulare.

Ci sono chiaramente anche le controindicazioni. Sott'acqua la pressione sugli organi aumenta, e infatti andare in bagno è più difficile e potrebbe anche complicare i rapporti sessuali. Tra i problemi c'è anche la carenza di esposizione alla luce solare, che è il principale responsabile della sintesi di vitamina D. Infine anche il fattore psicologico, non è semplice infatti per un essere umano vivere in un ambiente chiuso con spazio limitato.