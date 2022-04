Lo youtuber NoisyBoy si racconta, dalle moto alle personalizzazioni di NoisyStyle Su YouTube racconta la sua vita in moto e la modifica delle due ruote dei clienti di NoisyStyle: è Luca Ravezzani, meglio conosciuto come NoisyBoy.

A cura di Redazione Innovazione

Dai moto vlog alla modifica delle moto all'interno del suo atelier 2.0 marchiato NoisyStyle: lo youtuber NoisyBoy ha raccontato a Fanpage.it i retroscena del suo lavoro che da YouTube lo ha portato ad aprire un garage a Milano, dove personalizza moto insieme a Matteo Canciani raccontandone lo sviluppo sul suo canale YouTube. "È uno dei progetti più belli che abbia mai fatto" ha raccontato durante il format Le Domande di Google. "Con il mio socio Matteo".

La nascita come motovlogger

"Nasco motovlogger, colui che racconta le proprio vicende sulle due ruote" spiega Luca, che nel tempo ha portato contenuti diversi sul suo canale. "Adesso un po' meno". L'avventura su YouTube inizia intorno al 2015, quando appaiono le prime telecamere sul casco dello youtuber. La passione per le moto inizia però molto prima, con la sua prima moto: un WR 125 della Yamaha. Oggi ne ha diverse, dalla moto per la pista MV Agusta F3 800 alla touring Yamaha Ténéré. A breve arriverà anche Rusty Lady, "uno dei progetti infiniti del canale, dopo 2 anni siamo riusciti a realizzare una custom su base R65 BMW del 1988".

Le personalizzazioni con NoisyStyle

La personalizzazione delle moto fa ormai parte del DNA di Luca, che alle spalle ha una laurea in design del prodotto. Una competenza che, insieme al suo compagno di studi e di lavoro Matteo Canciani, ha convogliato in NoisyStyle, un progetto con il quale personalizza le moto dei clienti. "Rendiamo unica la moto, con modifiche che vanno ad alterare il fattore estetico e prestazionale" spiega. "Il processo è che spesso guidiamo i ragazzi verso un certo stile e grafica, ma ci devono dare degli input. Poi diamo un output coerente con il loro stile". Nel 2021 questo approccio ha portato alla realizzazione di un Motosalone alternativo a Eicma. "Il motosalone è stato un progetto incredibile, durante l'Eicma 2021" continua Luca. "Abbiamo preso uno spazio tutto nostro per esporre 10 modelli personalizzati da noi, è andato benissimo e sicuramente ci sarà un Motosalone anche quest'anno".