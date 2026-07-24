Lo strano caso della Tesla senza pilota ferma in contromano: i dubbi sul video

Un automobilista di Tampa, in Florida, ha ripreso quello che sembra essere un robotaxi Tesla a guida completamente autonoma fermo in contromano su una strada a senso unico. Il servizio era stato lanciato nella cità; appena il giorno prima. Nel frattempo, sui social si discute dell’autenticità del filmato.

Credits: Jo Francisco | WFLA news

A meno di ventiquattro ore dal lancio del servizio di robotaxi Tesla a Tampa, in Florida, uno dei veicoli a guida completamente autonoma è stato ripreso mentre si trovava fermo, in contromano, una strada a senso unico. L'episodio è stato documentato da un automobilista e diffuso da WFLA news, un'emittente locale affiliata alla NBC. Le immagini mostrano un Model Y nero immobile nel mezzo di North Armenia Avenue, una strada a senso unico, all'altezza di un trafficato incrocio. A filmare la scena è stato un residente che stava tornando a casa dopo il lavoro. All'inizio, ha raccontato l'uomo, pensava che il conducente non si fosse accorto dell'errore.

Solo avvicinandosi al veicolo si è reso conto che all'interno non c'era nessuno al volante. Il testimone ha descritto la situazione come "davvero spaventosa", soprattutto perché a causa del gran numero di veicoli, le auto erano costrette a frenate all'ultimo minuto per evitare il frontale con la Tesla. Al momento non è ancora chiaro cosa sia successo al veicolo, né quanto tempo l'auto sia rimasta bloccata nel senso contrario di marcia.

Come funziona il servizio robotaxi di Tesla

Il robotaxi coinvolto faceva parte del servizio che la compagnia di Elon Musk aveva appena esteso a Tampa e Orlando, seppur in aree geografiche ancora limitate, affiancando le zone già operative di Miami, Austin, Dallas, Houston e della Bay Area di San Francisco. Il servizio, riservato solo ai maggiorenni, prevede l'utilizzo di veicoli completamente autonomi. Quando un utente prenota il servizio via app, l'auto arriva sul posto da sola, senza la presenza di un addetto di sicurezza umano a bordo. L'unico pilota è l'intelligenza artificiale.

A differenza di altre compagnie, la tecnologia di Tesla si basa esclusivamente su un sistema di telecamere ad alta risoluzione distribuite a 360 gradi intorno all'auto, senza ricorrere a sensori lidar – strumenti laser che permettono di calcolare la distanza e le posizioni degli oggetti – o a mappe pre-impostate del territorio. In questo modo l'azienda punta a mettere su strada veicoli in grado di muoversi autonomamente in qualsiasi contesto urbano. Per il momento i robotaxi Tesla attualmente operativi appartengono al Model Y, ma quando il programma passerà alla fase successiva, il parco macchine verrà rimpiazzato dalla linea Cybercab: due posti, nessun pedale, progettato appositamente per il servizio di trasporto passeggeri in città.

I dubbi sui social

Al momento l'azienda non ha rilasciato dichiarazioni sull'accaduto. I media locali hanno riferito di aver contattato Tesla per ottenere un commento, senza ricevere risposta. Su X però si è scatenato il dibattito sulla veridicità della notizia. O meglio, le immagini dell'automobile ferma contromano sembrano autentiche. Il punto è capire se quel veicolo appartenga davvero al servizio di Tesla. Qualcuno ha infatti fatto notare che nelle immagini riprese dalla WFLA non si vede con chiarezza la scritta "Robotaxi" che dovrebbe campeggiare sulla fiancata, vicino al parafango anteriore del mezzo.