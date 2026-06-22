Donna di 76 anni uccisa da una Tesla: travolta mentre era in casa, alla guida c’era l’autopilota

Una Tesla Model 3 guidata con autopilot si è schiantata contro una casa a Katy, in Texas. L’impatto ha colpito Martha Avila, una donna di 76 anni che è morta poco dopo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Intelligenza artificiale (IA) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Katy, una cittadina da 14.000 abitanti vicino a Houston in Texas. Martha Avila, 76 anni, è nella sua casa. Una Tesla Model 3 si schianta ad alta velocità contro una parete della sua abitazione. A bordo c’è Michael Butler. La Tesla sfonda il muro e investe Martha. La donna viene portata in ospedale ma dopo poco viene dichiarata morta. Jennifer Barbour, la figlia, ha commentato con queste parole a KHOU 11: “Mia madre era super generosa e dolce. Era in ottima salute, aveva 76 anni, non prendeva farmaci e non aveva problemi di salute. Sarebbe arrivata a 100 anni come mia nonna”.

Secondo le prime ricostruzioni questo non sarebbe un incidente d’auto come altri. Michael Butler ha dichiarato agli agenti che la Tesla era con il pilota automatico. Secondo i media locali Butler non aveva segni di intossicazione e, come riportato da The Independent, ha collaborato con gli agenti. L’incidente poteva essere ancora più problematico, visto che secondo Jennifer Barbour l’auto si è schiantata contro la stanza in cui di solito giocano i suoi figli: “Non so se sia colpa sua, della macchina o cosa sia successo veramente. Non ho mai visto una macchina andare così veloce”.

Il New York Times ha fatto trapelare le prime immagini dell’incidente. In effetti lo schianto della Tesla è notevole: nelle immagini registrate dalle telecamere esterna della casa si vede l’auto correre veloce verso le pareti. Non si vede nessun segno di frenata. Si vedono anche delle scintille che partono dall’auto quando attraversa un piccolo stagno.

Come funziona l’autopilot di Tesla

I sistemi di automazione per le auto si assestano su una scala in cinque livelli. È una gradazione definita dalla National Highway Traffic Safety Administration degli Stati Uniti. Partiamo dal livello 0, quando non c’è nessuna automazione, e arriviamo al Livello 5, automazione completa. Il Livello 5, in breve, permette di occuparsi in qualsiasi condizione della guida. Qui, in breve, il guidatore viene equiparato a un passeggero. Non ha nessun obbligo di controllare come si sta muovendo l’auto. Da quello che possiamo leggere nelle ricostruzioni, l’autopilot di Tesla era impostato su un Livello 3, quindi una automazione condizionale in cui il guidatore deve comunque tenere le mani sul volante e intervenire in caso di emergenza.