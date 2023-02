L’NBA ha lanciato un’app per sostituire i giocatori con i propri avatar: “Sembrerà di giocare dal vivo” Basta creare il proprio avatar e scegliere un giocatore. Grazie alla tecnologia deepfake sembrerà di essere in campo con i professionisti del basket.

A cura di Elisabetta Rosso

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Intelligenza artificiale (IA) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giocare come LeBron James o Giannis Antetokounmpo? Nella realtà virtuale sarà possibile. L’obiettivo della nuova app creata dall’NBA è proprio questo: sostituire durante una partita live i giocatori con gli avatar di sé stessi. Basta scansionare il proprio volto, e corpo per creare una replica virtuale con le sembianze dell’utente, quella che poi si sovrappone al giocatore reale. La novità è stata presentata da Adam Silver, commissario della NBA a Salt Lake City venerdì 17 febbraio, durante l’NBA All-Star Tech Summit. Ha portato sullo schermo una presentazione per mostrare come funzionerà l’app.

Ha cominciato scansionando il commentatore sportivo Ahmad Rashad, prima ha inquadrato con lo smartphone il suo volto, e poi il suo fisico. Quindi ha proiettato una partita e selezionato Talen Horton-Tucker, che gioca come Guardia negli Utah Jazz. Poi ha chiesto all'app di sostituire il giocatore con l'avatar di Rashad. Ed ecco che di colpo è apparso nel video il commentatore sportivo che, con i suoi abiti casual, correva lungo il campo e schiacciava a canestro, ricalcando ogni mossa di Horton-Tuker. Alle fine si gode il boato del tifosi che esultano. "Questo sarà in un gioco dal vivo. Farai tutti i movimenti che fa il giocatore, ma sembrerà che sia il tuo corpo", ha detto poi Silver.

Come funziona l'app presentata dall'NBA

La società di app Polycam, ha spiegato che la replica virtuale proposta dall’NBA funzionerà grazie alla tecnologia LiDAR (abbreviazione di "Light Detection and Ranging") capace di catturare l'immagine 3D di una persona e poi generare l'avatar. Non sarà l’unica novità, l'app dell’NBA, infatti per personalizzare il gioco ha previsto nuove esperienze da integrare. Per esempio sarà possibile trasportare il gioco in luoghi virtuali, fare scommesse live, sfruttare l’angolazione delle riprese per osservare determinati momenti del gioco, e vuole anche aggiungere i commenti di influencer e celebrità durante le partite.