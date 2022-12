ll post di Facebook più virale del 2022 è stato scritto da Piero Angela La società di comunicazione digitale DeRev ha stilato le Top 10 dei post con più interazioni. Su Instagram regna Fedez che occupa quasi tutta la classifica: sono sue nove posizioni su dieci.

A cura di Elisabetta Rosso

“Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi”. Inizia così il post di Facebook più condiviso nel 2022. È il l'ultimo saluto di Piero Angela pubblicato sulla pagina di SuperQuark.

La società di comunicazione e strategia digitale DeRev, ha pubblicato il report dei post più popolari su Instagram e Facebook, che si trasformano in uno specchio in grado di raccontare le tendenze e gli interessi degli italiani. Tirando le somme emerge che l’intimità si rivela l'ingrediente fondamentale per attirare l’attenzione e far empatizzare il pubblico.

La top 10 di Facebook

Le storie personali vincono. Piero Angela in testa, che, con il suo saluto postumo pubblicato il 13 agosto, ha raccolto oltre 954.000 interazioni. Sotto c’è Benedetta Rossi, nota per le sue ricette che si aggiudica il secondo e il terzo posto nella classifica di DeRev. Condivide su Facebook il suo 50° compleanno raggiungendo 938.384 interazioni e una foto dall’ospedale per testimoniare un intervento riuscito, 858.347 interazioni. Segue una clip di Italia’s Got Talent postata da Sky, il bacio tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti pubblicato dalla stessa conduttrice e l’addio di Casa Surace a nonna Rosetta.

Chiudono la Top 10 la processione per i festeggiamenti di san Giovanni Battista condivisa su Facebook dalla pagina Visit Formia, la vittoria ai Mondiali di basket della Nazionale italiana con sindrome di Down pubblicata da Eurosport Italia, e un video che mostra una controversia tra un ristoratore e due carabinieri relativa per i controlli sui Green Pass.

La top 10 di Instagram

Fedez regna sovrano su Instagram. Tutta la Top 10 è sua, solo al sesto posto appare un dribbling di Ángel Di María postato dalla Juventus, che spezza il dominio assoluto sul social. Il post con più interazioni, 3 milioni e 986.000, è stato pubblicato da Fedez il 24 marzo e annunciava la scoperta della sua malattia. Poi ci sono gli auguri per il figlio Leone e la tregua immortalata su Instagram tra Fedez e J-Ax. Non possono mancare gli scatti della moglie, Chiara Ferragni, che è stata tra le prime a costruire narrazioni intime su Instagram, anche se ora viene superata dal marito.

Una andamento che Roberto Esposito, Ceo di DeRev, spiega così: “Il fatto che Fedez raccolga maggiore consenso quando parla di sé e della famiglia piuttosto che quando condivide il proprio lavoro è normale perché quando si cavalcano temi prettamente umani inevitabilmente si allarga la platea, che può reagire a essi per memoria o esperienza condivisa”. E ancora: “Sui social media, una comunicazione tutta orientata alla promozione di un messaggio commerciale non funziona”.