“L’intelligenza artificiale ha rubato la mia voce, l’ho scoperto ascoltando la radio” In una causa legale Paul Skye Lehrman e Linnea Sage accusano la piattaforma Lovo di aver utilizzato le registrazioni delle loro voci per addestrare l’intelligenza artificiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Paul Skye Lehrman stava guidando quando sentì la sua voce alla radio. Timbro, intonazione e cadenza erano le sue, eppure la voce che parlava proveniva da un'intelligenza artificiale. "Ho dovuto fermare la macchina di colpo. Non riuscivo a crederci", ha raccontato Lehrman, che di professione fa il doppiatore, alla Bbc. "A rendere tutto più assurdo è che quell'intelligenza artificiale stava parlando di come le macchine avrebbero potuto sostituire le persone nel mondo dell'intrattenimento, usando la mia voce".

Lehrman insieme alla sua compagna Linnea Sage, anche lei doppiatrice, una volta tornato a casa ha cominciato a cercare indizi per capire chi aveva copiato la sua voce. "Abbiamo scoperto che questa società tecnologica, Lovo, aveva rubato la mia voce, fatto cloni IA e li ha venduti forse centinaia di migliaia di volte”. Ora Lehrman e Sage hanno intentato una causa contro Lovo.

Come sono state rubate le voci

Non solo Lerhman. Studiando Lovo la coppia si è accorta che anche la voce di Sage era stata clonata. Provano così a capire da dove la piattaforma aveva recuperato le loro voci.

Tom Lee, co-fondatore di Lovo, ha spiegato che il suo software text to speech di clonazione vocale ha bisogno che un utente legga circa 50 frasi per creare un clone fedele. “Possiamo catturare il tono, il personaggio, lo stile, i fonemi e, anche se si ha un accento, possiamo replicarlo”.

Nella causa Lehrman e Sage hanno spiegato che Lovo li aveva contattati per registrare degli audio che sarebbero serviti per uno studio interno. Hanno dovuto registrare decine di script, dicono. Non solo. "Lovo ci ha assicurato che i file sarebbero stati utilizzati solo per fini di ricerca", ha sottolineato Lerman. “Non ci eravamo insospettiti, lungo la nostra carriera abbiamo fornito oltre 100.000 risorse audio”.

La causa di Lehrman e Sage

Nella causa Lehrman e Sage accusano Lovo di aver utilizzato le registrazioni delle loro voci per addestrare l'intelligenza artificiale. "L'hanno fatto senza permesso o un adeguato risarcimento", spiegano.

Secondo Kristelia Garcia, esperta in diritto della proprietà intellettuale presso la Georgetown University di Washington DC, si tratta di diritti di pubblicità. Non solo, "potrebbe anche trattarsi di violazione del contratto per quanto riguarda le licenze che la signora Sage e il signor Lehrman hanno concesso all'utente che ha commissionato le registrazioni", ha spiegato alla Bbc.

“Le licenze sono il permesso per un uso molto specifico e ristretto. Potrei darti una licenza per usare la mia piscina un pomeriggio, ma questo non significa che puoi venire quando vuoi e fare una festa nella mia piscina ".

"Tutta questa esperienza è sembrata così surreale", ha detto Sage. “Quando abbiamo pensato all’intelligenza artificiale, immaginavamo che avrebbe piegato la nostra biancheria e preparato la cena, non che avrebbe messo a rischio gli sforzi creativi dell’essere umano”.