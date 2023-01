Libero Mail torna a funzionare, cosa succede alle vecchie mail e come effettuare il login A partire dal 26 gennaio i servizi di mail Viriglio Mail e Libero Mail hanno cominciato a funzionare dopo un down cominciato dal 23 gennaio. I problemi al momento non sono ancora risolti: diversi utenti spiegano di non riuscire ad accedere alle loro caselle di posta dalle app e non è ancora chiaro cosa succederà alla mail inviate durante la scora settimana.

A cura di Valerio Berra

L’ultimo messaggio sulla saga di Libero Mail e Virgilio Mail è arrivato la sera del 28 gennaio. Con un comunicato stampa il provider dei due servizi ItaliaOnline ha annunciato che tutte le caselle Libero Mail e Virgilio Mail erano tornate accessibili per tutti gli utenti. Gli unici problemi, secondo ItaliaOnline, si sarebbero verificati per le app di iOS. Leggendo i commenti pubblicati dagli utenti sul portale DownDetector.it non sembra però che tutto sia andato esattamente secondo i piani.

Il down dei due servizi mail è cominciato il 23 gennaio. Nelle prime ore della mattina tutti gli utenti che hanno provato ad accedere alla loro casella di posta sono stati respinti. Alle origini del disservizio c’è stato un problema con un aggiornamento del software che gestisce lo storage dei dati di questa mail. Per diversi giorni non è stato possibile accedere alla propria casella. Un problema che ha riguardato circa nove milioni di utenti distribuiti in tutta Italia.

Il 26 gennaio è cominciato il ripristino. Il ritorno alla normalità è stato graduale, anche perché come ha spiegato a Fanpage.it Stefano Zanero, professore di Sistemi Di Elaborazione Delle Informazioni al Politecnico di Milano, per i server di ItaliaOnline sarebbe stato difficile gestire tutto il traffico generato da nove milioni di utenti che provano nello stesso momento ad accedere alla loro casella mail.

Dal momento della riattivazione il servizio quindi è tornato a singhiozzo. Gli utenti che cercano di fare login hanno scoperto però che le mail arrivate negli ultimi giorni non erano mai state recapitate alla loro casella. Ora gli accessi si sono regolarizzati, anche se continuano ad esserci problemi. E in tanto sono parecchi gli utenti che stanno cercando di capire come fare reclamo per il mancato servizio.

Libero Mail funziona quasi a tutti, cosa succede alla posta inviata nei giorni scorsi

Nella comunicazione del 28 gennaio, il provider ItaliaOnline ha spiegato che il servizio stava tornando a pieno regime per tutti: “Ad oggi tutte le caselle di posta Libero Mail e Virgilio Mail sono accessibili via webmail. Stiamo gestendo il progressivo reintegro dei messaggi inviati ai nostri utenti nei giorni scorsi, che saranno recapitati progressivamente a seconda del comportamento dei provider di posta che hanno gestito il traffico delle e-mail negli ultimi giorni”.

Su Downdetector.it gli utenti stanno cercando di capire su quali servizi le mail funzionano davvero. Per l’app di Libero su iOS sembra confermato che al momento non c’è ancora nulla da fare. Altri servizi vanno a singhiozzo, altri non scaricano le mail ma in ogni caso la situazione sembra essere diversa da utente a utente, a testimonianza del fatto che gestire tutto questo traffico di mail non sia semplice per i provider che si occupano del servizio.

Tra le segnalazioni troviamo commenti come “I messaggi di posta arrivano con il contagocce perse tutte e-mail dal 22 al 28”, o ancora “A me ha ripreso a funzionare, ma ho perso tutte le mail dal giorno 22 al 27, bollette….ricette mediche…..mail di lavoro….”, oppure “Da app ancora non funzione – ho iOS. Da Webmail non mi funziona neppure. Ho l’errore: ll servizio è attualmente in manutenzione. Ti preghiamo di riprovare tra poco”.

DOWNDETECTOR.IT | Le segnalazioni degli utenti sul down dei servizi

Uno dei nodi più importanti riguarda le mail arrivate nei giorni del down. Nelle prime fasi del disservizio sembrava che tutti i dati sarebbero rimasti a disposizione degli utenti. Ma ora in molti non stanno più trovando le mail arrivate negli ultimi giorni. Secondo le FAQ pubblicati da Libero Mail tutti le persone che hanno provato a inviare mail agli account di Libero dal 23 gennaio hanno ricevuto dei messaggi di errore mentre il recupero delle mail dipenderà dai provider esterni:

“Per quanto riguarda la sorte delle e-mail dopo che il messaggio di mancata consegna è stato recapitato, la stessa dipende dal comportamento dei provider di posta che hanno gestito il traffico delle e-mail in entrata su Libero mail e Virgilio Mail una volta ricevuto il nostro messaggio di mancato recapito e gli scenari possono essere diversi a seconda delle configurazioni tecniche di ciascun provider”.

Le opportunità di risarcimento e i reclami degli utenti

Nella pagina in cui Libero Mail sta raccogliendo tutte le domande degli utenti c’è anche una nota che riguarda gli indennizzi. Per adesso Libero è stato molto vago su come e quando potrebbero arrivare i risarcimenti per gli utenti: “Una volta chiuso l’incidente, saranno analizzate casistiche e modalità di indennizzo per il disservizio e i disagi subiti”. Il servizio di Libero infatti è gratuito ma comunque la società che lo gestisce guadagna dalle campagne di advertising sui loro portali.

Alcune associazioni di consumatori si sono mosse comunque per organizzare un reclamo. Nello specifico sul portale AltroConsumo c’è la possibilità di compilare un form online per procedere con un reclamo al provider ItaliaOnline. Al momento ne sono stati inviati 4.091. Secondo AltroConsumo Libero Mail e Virgilio Mail avrebbero definito nei contratti per gli utenti delle clausole di schermatura: “Abbiamo, infatti, recuperato i contratti di Virgilio email e Libero email e abbiamo trovato una clausola davvero "furba" (e a nostro avviso vessatoria) che limita la responsabilità dell’azienda”.

ALTROCONSUMO | I reclami inviati a ItaliaOnline

Cosa fare se ancora non si riesce a effettuare il login

La situazione al momento è chiara. Sull’app iOS il servizio non funziona mentre su altri canali di accesso continua a muoversi a singhiozzo. Leggendo i commenti sembra che i canali ad essere più in difficoltà siano quelli delle app. Se non riuscite quindi ad accedere alla vostra casella di posta, la cosa migliore da fare potrebbe essere provare a entrare da browser. Invece che passare dalle app dovreste provare quindi con i portali online Libero.it e Virgilio.it.