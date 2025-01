video suggerito

L'IA prevede il futuro di Sinner: qual è la probabilità che rimanga al primo posto alla fine del 2025 Dopo la vittoria agli Australian Open abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di ChatGPT-4o una previsione sul futuro di Jannik Sinner. Le prospettiva sembrano buone ma tutto dipende da un singolo fattore. Per la previsione abbiamo usato ChatGPT-4o, uno degli ultimi modelli di ChatGPT.

A cura di Valerio Berra

I prossimi tornei, la decisione definitiva sul caso doping, il ranking mondiale. L’intelligenza artificiale ha provato a guardare nel futuro di Jannik Sinner, il campione di tennis italiano che è riuscito a vincere per la seconda volta l’Australian Open, il primo degli Slam che si giocheranno quest’anno. Sinner ha battuto Alexander Zverev in tre set, confermando la sua posizione al numero 1 nel ranking ATP.

I record di Sinner ormai non si contano più. Con questa vittoria Sinner ha superato anche Nicola Pietrangeli per numero di Slam vinti in carriera. Per questo abbiamo provato a immaginare il suo futuro con l’intelligenza artificiale. Qualche specifica. I primi tentativi sono stati fatti con ChatGPT-o1, che ci ha fornito qualche risposta ben scritta ma poco aggiornata. Siamo passati allora a ChatGPT-4o: qui i risultati aggiornati in tempo reale con le ricerche online ci hanno aiutato a fornire un quadro più consistente.

Il futuro di Sinner secondo ChatGPT

Come al solito la prima previsione ha toni molto generici. ChatGPT ci fa notare due ovvietà, in entrambi i casi si parla di scenari che potevamo facilmente intuire. La prima è sui prossimi tornei: “Jannik Sinner ha consolidato la sua posizione di numero uno al mondo, aggiungendo il terzo titolo del Grande Slam al suo palmarès. Il suo prossimo obiettivo è migliorare le prestazioni su superfici diverse dal cemento”.

La seconda è sul procedimento per doping: “Sebbene l'International Tennis Integrity Agency abbia inizialmente considerato l'incidente come una contaminazione accidentale, la World Anti-Doping Agency sta cercando di ottenere una sospensione di due anni”. Sul caso vi lasciamo questo approfondimento.

È solo forzando un po’ la mano che arriviamo a un risultato più interessante. Quando abbiamo chiesto le probabilità che ha fine anno sia ancora al numero 1 del ranking è stata più chiara: “Se Sinner riuscirà a mantenere il suo livello di gioco attuale e a difendere con successo i punti accumulati, le probabilità che mantenga la posizione numero uno fino alla fine del 2025 sono elevate. In assenza di sanzioni o sospensioni, si potrebbe stimare una probabilità superiore al 70%”.