L’IA di Anthropic ha scovato falle nei sistemi bancari nascoste per decenni: scatta l’allarme a Wall Street

Il nuovo modello Claude Mythos di Anthropic ha scovato migliaia di falle nei sistemi bancari statunitensi, costringendo il Segretario al Tesoro a convocare d’urgenza i vertici della Federal Reserve. È il primo colpo battuto da un IA che sta ancora testando le sue potenzialità.

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I sistemi informatici sui quali si basano le attività della maggior parte delle banche degli Stati Uniti celano da anni migliaia di errori e falle di sicurezza che, se scoperte da qualche hacker, potrebbero paralizzare il sistema creditizio americano. Ad accorgersene è stato Claude Mythos, il nuovo modello di intelligenza artificiale sviluppato da Anthropic. La gravità della scoperta è intuibile dal fatto che, come riporta Bloomberg, il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha immediatamente convocato i vertici degli istituti finanziari più importanti a Washington, insieme al presidente della Federal Reserve, la Banca Centrale americana, per discutere i rischi sistemici legati a questo salto tecnologico.

A fare notizia, oltre al panico scattato ai vertici del sistema bancario degli States, è soprattutto il fatto che a individuare le tante piccole crepe nelle difese informatiche sia stato un nuovo modello di IA che non è ancora stato ufficialmente lanciato sul mercato.

Il primo colpo del nuovo modello di Mythos

Di Claude Mythos abbiamo già parlato qualche settimana fa quando una fuga di notizie aveva fatto trapelare le potenzialità del modello. Secondo la stessa Anthropic è l'IA più potente mai realizzata dall'azienda e proprio per queste immense potenzialità, la startup di Dario Amodei ha deciso di permettere l'accesso a un consorzio selezionato di grandi compagnie ed enti affidabili (tra cui Amazon, Apple, Microsoft) per mettere in sicurezza i software più critici del pianeta prima di mettere a disposizione del grande pubblico un'IA che nelle mani sbagliate potrebbe hackerare mezzo pianeta.

Detto fatto. Durante i test, Mythos avrebbe individuato migliaia di falle in software largamente utilizzati, alcune risalenti a decenni fa e mai intercettate prima, neppure dai rispettivi creatori o dai responsabili della sicurezza informatica. Un risultato che ribalta la convinzione diffusa che i sistemi di sicurezza, pur imperfetti, siano comunque in grado di tenere il passo con le minacce portate dal progresso. Per ora la cautela di Anthropic si è rivelata ben riposta e le banche potranno ragionevolmente attrezzarsi per tappare i buchi scovati da Claude Myhos e aggiornare i propri protocolli di sicurezza.