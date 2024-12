Le dieci regole dell’ISS per un 2025 in salute: la prima è sugli smartphone

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Nuovo anno, nuovi propositi, e le dieci regole dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) possono essere un punto di partenza per migliorare lo stile di vita. L'ISS ha pubblicato sul suo sito ufficiale un decalogo per "mettere a fuoco alcune delle scelte che possono fare del 2025 l'anno giusto per migliorare davvero la nostra salute fisica e mentale". Oltre ai consigli che da anni vengono ripetuti da medici ed esperti di salute, tra questi, smettere di fumare e bere, c'è anche la regola dello smartphone, la prima del decalogo pubblicato dall'ISS.

"Oltre il 5% della popolazione mondiale soffre di dipendenze comportamentali o da sostanze, con un impatto grave su salute e relazioni", spiega l'ISS in una nota. "Tra le dipendenze comportamentali, l’uso problematico dello smartphone colpisce oltre il 25% degli adolescenti, con effetti negativi su sonno, concentrazione e relazioni."

La regola della zona smartphone free

Stiamo cominciando ora a parlare di dipendenza da smartphone. I dispositivi non sono considerati una sostanza, non è l'eroina, la cocaina, l’alcool, non è qualcosa che si assume, eppure può creare una forma di dipendenza. Secondo un Report sulle tecnologie digitali e il loro impatto sugli adolescenti, pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) a febbraio 2024, "circa 4 adolescenti su 5 utilizzano quotidianamente i social media, 1 su 10 a rischio di sviluppare un uso problematico".

L'esposizione ai social potrebbe infatti alimentare disturbi mentali tra i più giovani. Tra questi astinenza, ansia di accedere, incapacità di gestire il tempo. Non solo, c'è anche il rischio che vengano trascurate altre attività, hobby e passioni, ed esacerbate le tensioni con i genitori.

Secondo l'ISS bisognerebbe stabilire una "zona smartphone free a casa, come la camera da letto o il tavolo da pranzo, per favorire momenti di qualità e disconnettersi gradualmente. Inizia con piccoli passi, ad esempio 30 minuti di pausa digitale al giorno, usando il tempo per altre attività che ti piacciono. L’obiettivo non è eliminare lo smartphone, ma imparare a gestirlo con consapevolezza.

Le dieci regole dell'ISS

Il decalogo, come spiega l'ISS vuole essere una guida per mantenersi in salute nel 2025 "senza trascurare l’ambiente in cui viviamo che è essenziale per il nostro benessere e il mondo digitale nel quale è facile cadere nella trappola delle fake news."

Ecco le dieci regole pubblicate sulla pagina ufficiale dell'ISS

Uscire dalla dipendenza da smartphone: a piccoli passi e con una zona free in casa

Alcol: evitarlo fa bene a tutto, anche alla perdita di peso

Smettere di fumare. Da soli o chiedendo aiuto è possibile

La salute delle donne passa anche per 5 porzioni di frutta e verdura al giorno

Per un cuore sano occhio alla pressione e agli stili di vita

La regola delle 3R. Tre semplici azioni per ridurre l’impatto dei rifiuti sull'ambiente

Acquistare e conservare i cibi con giudizio

Benessere psicologico, non è una vergogna chiedere aiuto in situazioni di difficoltà

Proteggi la tua salute prevenendo le malattie infettive

Per le informazioni sulla tua salute affidati a fonti affidabili, ferma le fake news