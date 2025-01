video suggerito

Quanto tempo serve per prendere una nuova abitudine: la risposta di uno studio Secondo una credenza piuttosto comune basterebbero 21 giorni per fare propria una nuova abitudine. In realtà, uno studio ha scoperto che si tratta di un luogo comune privo di fondamento: il tempo necessario per modificare la propria routine sarebbe infatti molto più lungo.

Mangiare più sano, bere più acqua, andare in palestra, leggere tutti i giorni. Sta per finire il primo mese del 2025 e se sei tra coloro che hanno approfittato del nuovo anno per fare la lista dei buoni propositi potresti trovarti in un momento critico: provarci ancora o desistere?

Anche se all'inizio dell'anno può sembrare semplice, fare propria una nuova abitudine, soprattutto se salutare, può richiedere tanta pazienza – secondo alcune teorie le ragioni risalirebbero addirittura alle origini della specie umana – e molto tempo, più di quanto sia comune pensare. Un nuovo studio dell'University of South Australia ha infatti smentito un luogo comune molto diffuso, quello secondo cui basterebbero 21 giorni per fissare una nuova abitudine.

Quanto tempo serve per una nuova abitudine

Lo studio ha indagato i dati relativi a 2.600 partecipanti per stabilire il periodo medio necessario dopo il quale un'abitudine nuova diventa parte della routine, indagando anche quali sono le strategie che possono aiutare a riuscirci.

Da queste stime è emerso che 21 giorni sono davvero troppo pochi per poter fissare una nuova abitudine: sarebbero infatti necessari almeno due mesi (un periodo medio di 59-66 giorni) per normalizzare una nuova abitudine. Non solo, per poter cantare vittoria, ovvero affinché questa diventi automatica e stabile, è necessario un periodo molto più lungo, che può arrivare anche a 335 giorni.

Perché è importante non arrendersi

A prescindere dai risultati, può sembrare insolito destinare uno studio universitario alla definizione del tempo necessario per assumere nuove abitudini salutari, ma in realtà – spiegano i ricercatori – dietro ci sono motivazioni molto profonde, legate alla salute della collettività.

Conoscere i tempi esatti potrebbe infatti permettere azioni di prevenzione pubblica mirate, considerato il ruolo fondamentale che svolgono le scelte individuali nel rischio di molte malattie. La maggior parte delle patologie croniche, tra cui il diabete di tipo 2, le malattie polmonari, quelle cardiovascolari e perfino molti tumori, sono infatti strettamente legate a fattori modificabili nello stile di vita individuale, che quindi possono essere eliminati attraverso l'acquisizione di nuove abitudini più sane.

Come rendere le cose più facili

"Adottarle è essenziale per il benessere a lungo termine, ma farlo e abbandonare quelle malsane può essere difficile", affermano i ricercatori: per questo motivo, oltre a rivelare tempistiche più realistiche dei 21 giorni suggeriti dalla saggezza popolare, i ricercatori hanno individuato alcune strategie che potrebbero facilitare il processo.

Per prima cosa occorre pianificare le nostre giornate in modo da essere certi di avere sempre il tempo necessario per mettere in pratica la nuova abitudine, il consiglio dei ricercatori è inoltre quello di far coincidere la nuova abitudine con qualcosa che ci piace, meglio se di mattina. Secondo i dati dello studio infatti chi inserisce la nuova abitudine nella routine mattutina ha più probabilità di riuscire a conservarla nel tempo.