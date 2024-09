video suggerito

L’audio nelle story Instagram ha smesso di funzionare: come risolvere il problema Con gli ultimi aggiornamenti su Instagram alcuni utenti hanno iniziato a segnalare un problema con gli audio delle storie. La dinamica sembra essere sempre la stessa: all’improvviso l’audio nelle storie scompare e non si riesce a capire come farlo ripartire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Instagram ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A volte può succedere: l’audio nelle storie di Instagram non funziona. La creator Greta Dila ha pubblicato un video su TikTok in cui chiede ai suoi follower se anche loro hanno dei problemi in questi giorni con l’audio nelle storie di Instagram. Nel video non c’è molto altro, eppure il problema sembra così diffuso che è andato molto oltre la sua community. Greta ha circa 100.000 follower ma il video ha oltre 640.000 visualizzazioni.

Il problema è diffuso. E in effetti a leggerlo ricorda una situazione comune. Si scorrono le storie di Instagram e a un certo punto gli amici o i creator che popolano il nostro feed smettono di emettere suoni. Parlano ma non li sentiamo o accompagnano le immagini con un audio che non esiste. Di solito a questo punto si prova ad alzare il volume dello smartphone ma non sempre si tratta della soluzione migliore.

Come sistemare il problema dell’audio di Instagram

Se vi trovate in questa situazione e non riuscite a sentire l’audio delle story Instagram c’è una serie di passaggi che potete fare prima di decidere di vendere il vostro smartphone. Ve li scriviamo tutti qua, non sono operazioni che dovete provare in sequenza. In caso di emergenza anche solo una di queste soluzioni potrebbe tornare utile.

Leggi anche Instagram ha cambiato le sue scritte: come usare i nuovi font delle Storie e gli effetti

Chiudete e riaprite l’ app di Instagram

Togliere la modalità silenzioso , soprattutto se siete su iPhone

, soprattutto se siete su iPhone Alzate il volume del vostro smartphone direttamente dalla home page

In tutto questo ricordiamo che la prima operazione da fare sempre è quella di controllare che l’app si aggiornata. Non si tratta solo di un passaggio necessario per avere tutte le funzioni a disposizioni ma serve anche per evitare falle nella sicurezza. Alcuni piccoli bug potrebbero essere causati proprio da aggiornamenti imperfetti: nelle ultime settimane Instagram ha cambiato molto della sua app, comprese le canzoni da inserire nei profili.