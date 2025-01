video suggerito

L'Albania ha deciso di bloccare TikTok: "Nessuno potrà usare il social per un anno" In seguito alla morte di un 14enne il primo ministro albanese Edi Rama ha deciso di bloccare TikTok nel Paese. Il ban era stato annunciato il 21 dicembre ed entrerà in vigore nelle prossime settimane.

A cura di Elisabetta Rosso

In Albania TikTok sarà bloccato per un anno. Il ban però è diverso dagli altri divieti che sono stati applicati in diversi Paesi a macchia di leopardo. La decisione infatti nasce da un fatto di cronaca. Un ragazzino di 14 anni a novembre è stato ucciso. Sarebbe morto in seguito a una lite iniziata sul social, e il caso è diventato un punto di partenza per ragionare sull'influenza del social e i rischi per gli utenti.

La decisione, ha spiegato Edi Rama, è arrivata dopo lunghe discussioni con genitori e insegnanti. Il primo ministro albanese ha annuciato il divieto il 21 dicembre 2024, entrerà in vigore nella prossime settimane. Secondo gli oppositori però il ban non è una strategia per tutelare i cittadini piuttosto una forma di repressione dopo un anno di disordini popolari.

La decisione di bloccare TikTok

Secondo Rama su Douyin, la versione dell'app usata in Cina "non si vedono video e contenuti legati a violenza, bullismo, criminalità", la versione internazionale dell'app invece ospiterebbe contenuti dannosi.

"Il problema oggi non sono i nostri figli, il problema oggi siamo noi, il problema oggi è la nostra società, il problema oggi è TikTok e tutti gli altri social che stanno prendendo in ostaggio i nostri figli”, ha aggiunto Rama. Oltre al divieto, il primo ministro albanese ha detto che il governo finanzierà nuovi programmi per educare i bambini e genitori.

Le critiche contro il ban in Albania

Non tutti sono d’accordo con la decisione di Rama. “È una mossa dittatoriale chiudere la piattaforma di social media TikTok … è un grave atto contro la libertà di parola e la democrazia”, ha spiegato Ina Zhupa, portavoce del Partito Democratico d'Albania. "È un puro atto elettorale e un abuso di potere per sopprimere le libertà."

La mossa ha sollevato anche preoccupazioni tra gli attivisti per i diritti civili. Orkidea Xhaferaj, del think tank SCiDEV con sede a Tirana, ha spiegato a Reuters che il ban “crea un pericoloso precedente”. Secondo questa logica "in qualsiasi momento i governi possono chiudere diverse piattaforme".

TikTok sta indagando sul caso per fare chiarezza. Il portavoce della piattaforma ha dichiarato: "Non abbiamo trovato alcuna prova che l'autore o la vittima avesse un account su TikTok". Ha poi aggiunto: "Più rapporti hanno in realtà confermato che i video che hanno portato a questo incidente sono stati pubblicati su un'altra piattaforma, non su TikTok".